Sofocan incendio de vehículo en colonia Centro sin personas lesionadas

Un Chevrolet HHR 2010 se incendió por cortocircuito en el motor; Bomberos controlaron la situación y evitaron daños a viviendas cercanas

El percance ocurrió en el crucero de Mazatlán y Pino Suárez. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un Chevrolet HHR modelo 2010 quedó parcialmente consumido por las llamas luego de que un cortocircuito en el área del motor provocara un incendio en calles de la colonia Centro.

El percance ocurrió en el crucero de Mazatlán y Pino Suárez, cuando el propietario del automóvil, identificado como Carlos, detectó que comenzaba a salir humo del cofre. De inmediato se detuvo, pero en cuestión de segundos el vehículo comenzó a incendiarse.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron rápidamente al lugar con unidades de ataque, sofocando el fuego y evitando que se propagara a otros automóviles o viviendas cercanas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo siniestrado.

Las autoridades recordaron a los automovilistas la importancia de dar mantenimiento preventivo a sus unidades, especialmente al sistema eléctrico, ya que los cortocircuitos son una de las principales causas de incendios vehiculares.