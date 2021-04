Cubrebocas es obligatorio en los camiones urbanos

NUEVO LAREDO, TAM.- La Delegación del Transporte Público en Nuevo Laredo hace un llamado a los ciudadanos para que porten el cubrebocas al momento de abordar las unidades.

La Delegación Local dio a conocer que algunos choferes comentan que al pedirles a los pasajeros que se pongan la mascarilla se molestan.

“Los operadores de las distintas rutas que circulan en la ciudad, nos han reportado que los usuarios reaccionan de forma agresiva cuando se le pide que hagan uso del cubrebocas y no se les deja abordar la unidad, les pedimos a las personas que nos apoyen en estas acciones”, señaló.

Comentó que, por conciencia y seguridad de las personas, los usuarios no deben abordar si la unidad lleva un cupo del más de 50 por ciento.

“La delegación mantiene operativos sorpresa en rutas para detectar a usuarios que no utilicen cubrebocas o no respeten la sana distancia al interior de las unidades, a pesar de que ya tenemos un año con la pandemia, aún se siguen detectando usuarios que o no tienen cubre-bocas o no están tomando la distancia”, recalcó.

Agregó que, en ruta, si el usuario le hace la parada al camión y el operador de la unidad observa que el pasajero no tiene cubrebocas, no le puede prestar el servicio por la falta de mismo.

Cabe destacar que, en Nuevo Laredo, la Delegación del Transporte Público realiza operativos de sanitización en los camiones urbanos, además en las terminales se cuenta con gel antibacterial a disposición del usuario.