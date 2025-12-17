Cruzan 5, 200 vehículos por Laredo en caravana migrante, sin incidentes

El cónsul general de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza Sánchez, destacó la magnitud del operativo y la coordinación binacional que lo hizo posible

LAREDO, TX. Un total de 5,200 vehículos cruzaron de manera ordenada y sin contratiempos por el Puente Internacional II durante la más reciente edición de la Caravana Migrante, informó el cónsul general de México en Laredo, Juan Carlos Mendoza Sánchez, al destacar la magnitud del operativo y la coordinación binacional que lo hizo posible.

El diplomático explicó que la actividad comenzó desde las 3:00 de la madrugada en la Sames Auto Arena, donde se concentraron miles de familias y autoridades de distintos niveles de gobierno. La salida oficial de los primeros vehículos se dio alrededor de las 4:00 a.m., mientras que los cruces por la aduana iniciaron cerca de las 4:30 de la mañana.

“El último vehículo cruzó alrededor de las 7:00 de la mañana, lo que representó un cruce continuo de poco más de dos horas y media”, detalló Mendoza Sánchez.

De acuerdo con la contabilidad final del Instituto Nacional de Migración, los 5,200 vehículos incluyen tanto a los que realizaron su registro y trámites en la arena como a aquellos que se incorporaron posteriormente al convoy, ya sea durante el trayecto hacia el puente o directamente en el cruce fronterizo.

El cónsul subrayó que la jornada transcurrió sin incidentes, calificándola como una “jornada blanca”, y reconoció de manera especial el trabajo de la aduana mexicana, encabezada por el teniente coronel Salinas, así como del personal que laboró durante extensas jornadas para agilizar el cruce.

Asimismo, agradeció la participación del Instituto Nacional de Migración, autoridades de Laredo, la oficina de turismo de la ciudad, así como corporaciones de seguridad mexicanas como la Guardia Nacional, Policía Estatal y SEDENA, que brindaron acompañamiento y vigilancia.

Mendoza Sánchez señaló que los participantes de la caravana se dirigen a al menos 17 estados de la República Mexicana, y destacó que este movimiento genera una importante derrama económica en Laredo, con hoteles llenos, alto consumo en restaurantes y compras de último momento por parte de los paisanos.

Finalmente, el cónsul afirmó que este cruce masivo es un reflejo del alto nivel de coordinación binacional, y adelantó que el resto del fin de semana continuará con alta afluencia vehicular hacia México, tanto dentro como fuera de la caravana.