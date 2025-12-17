El Dólar
Aunque bajan precios de los básicos, éstos siguen caros

'Martes de mercado' es el día en que muchas familias surten la despensa

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el precio de la mandarina bajó su precio, al pasar de 107 a 83 pesos el kilogramo, lo que significa un rebaja de 24 pesos.

El chile poblano, que la semana anterior costó 65 pesos el kilogramo, esta vez se ofreció en 59 pesos, siendo una disminución de 6 pesos.

La tapa de huevo, de 30 piezas, que hace siete días se vendió desde los 87 hasta los 110 pesos, según marca de preferencia, esta vez estuvo en el rango de los 85 a los 104 pesos.

En cuanto al limón, aumentó su valor de 28 a 30 pesos el kilo, mientras que el chile serrano sigue bajando de 70 a 45 pesos el kilo.

El chile jalapeño también tuvo otro decremento, quedando en 40 desde los 49 pesos de la semana previa.

Respecto al tomate, éste bajó 4 pesos, quedando en 11 por kilo; la papa morena de igual forma mantiene el precio de 10 pesos, mientras que la papa blanca ligó una semana más en 40 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, mantiene el precio de 25 pesos el kilo, y el aguacate continuó en 50 pesos el kilo.

La papaya y la piña continuaron en 50 y 30 pesos el kilo, respectivamente.

