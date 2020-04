Crean la camiseta del Covid-19

NUEVO LAREDO,TAM.-En medio de la crisis económica que empieza a sentirse por la contingencia sanitaria ante la propagación del coronavirus, algunos comerciantes han buscado alternativas en sus ventas para poder seguir teniendo ingresos.

Y es que hasta en las peores crisis se puede tomar con muy buen humor.

Tal es el caso de Marlene Medrano quien tuvo la idea de vender playeras con estampados al Covid-19 y aunque el panorama se pinta un tanto desolador, pidió a todos que no pierdan el ánimo y que sigan con las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar que el virus se propague en la ciudad.

“Yo me dedico a la elaboración de playeras y pasteles personalizados y la idea empezó básicamente porque a principios de abril es mi cumpleaños y debido a la situación no pude festejar mi cumpleaños con mi familia y eso me llevó a poner a la venta este tipo de playeras para las demás personas que como yo estén en la misma situación, entonces tuve que festejar de una manera diferente ante la contingencia que estamos viviendo hoy en día”, dijo Marlene.

En las playeras de colores, aparece en el frente la imagen animada de lo que sería un coronavirus enojado, sorprendido y con otros estados de ánimo y la playera sale con la leyenda “Nací en abril, pero el coronavirus robo mi fiesta, Feliz cumpleaños para mí”.