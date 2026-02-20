Controlan bomberos incendio de zacatal detrás de Ciudad Deportiva

El siniestro se presentó en un predio contiguo al arroyo conocido como “El Coyote”, dentro del fraccionamiento Villas de San Miguel. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un incendio de zacatal registrado en un terreno baldío ubicado detrás de la Ciudad Deportiva movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron para controlar la propagación del fuego en el sector poniente de la ciudad.

El siniestro se presentó en un predio contiguo al arroyo conocido como “El Coyote”, dentro del fraccionamiento Villas de San Miguel, donde desechos acumulados y maleza seca se incendiaron, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona. Las rachas de viento registradas por momentos avivaron las llamas, lo que favoreció su extensión dentro del mismo terreno.

Personal operativo desplegó maniobras de contención y enfriamiento para evitar que el fuego avanzara hacia áreas cercanas, manteniendo labores continuas durante aproximadamente tres horas. Hasta el momento, los trabajos de sofocación y vigilancia permanecen en curso para descartar posibles reactivaciones.

De acuerdo con reportes preliminares, entre las posibles causas del incendio se considera el llamado “efecto lupa” provocado por objetos de vidrio, así como la eventual presencia de una colilla de cigarro encendida arrojada en el sitio.

Autoridades exhortaron a la población a evitar tirar basura o materiales inflamables en predios baldíos.