Ingresa al hospital tras múltiples lesiones en caso de violencia familiar

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 39 años fue ingresada al Hospital General tras presentar múltiples lesiones presuntamente derivadas de un caso de violencia familiar ocurrido la madrugada del 15 de febrero de 2026, hechos que ya son investigados por autoridades ministeriales en Nuevo Laredo.

El reporte fue canalizado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, luego de que personal médico notificó el ingreso de Irma Lizbeth “H” a las 13:14 horas con diversos traumatismos. De acuerdo con la valoración clínica, la paciente presentaba hematomas en antebrazos, glúteos, muslos y tórax, así como dermoabrasiones, lesiones consideradas de riesgo y con un tiempo estimado de sanación mayor a 15 días, aunque sin dejar secuelas permanentes.

Según la declaración de la afectada, los hechos ocurrieron cuando acudió al domicilio de su pareja, Juan José “R”, con quien mantenía una relación desde 2013. Señaló que tras una discusión motivada por celos, el hombre presuntamente la agredió físicamente, jalándola del cabello, derribándola al suelo y golpeándola con un cinturón y un cable. Indicó además que fue sometida mediante presión ejercida con rodillas y codos, así como estrangulada, además de recibir amenazas para impedirle salir del lugar.

La mujer manifestó que logró escapar posteriormente y solicitar ayuda, lo que derivó en su atención médica. Durante la revisión se documentaron lesiones visibles en extremidades superiores e inferiores.

La afectada expresó su intención de continuar con la denuncia formal ante el Ministerio Público, por lo que el caso quedó sujeto a las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades legales.