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Continúa registro abierto para la Beca ‘Juntos por el Desarrollo Cultural 202’

Dirigida a artistas neolaredenses

Los resultados se darán a conocer el próximo 20 de junio de 2026 mediante el mismo portal oficial, ingresando la CURP del solicitante. La beca tendrá vigencia de junio a diciembre de 2026. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo mantiene abierta la convocatoria para la Beca “Juntos por el Desarrollo Cultural 2026”, dirigida a artistas neolaredenses que participan activamente en las actividades impulsadas por la Dirección de Arte y Cultura.

Este programa busca respaldar el talento local mediante apoyos económicos que contribuyan al desarrollo, profesionalización y permanencia de las y los creadores en distintas disciplinas artísticas, fortaleciendo además la vida cultural de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a artistas vinculados con las artes visuales y escénicas, entre ellas pintura, canto, danza, teatro, performance, música, agrupaciones musicales, así como cuentacuentos y narradores orales, entre otros, que hayan participado en actividades de la Dirección de Arte y Cultura durante el periodo comprendido de junio de 2025 a mayo de 2026.

El registro se realiza en línea hasta el 22 de mayo de 2026, a través del portal oficial del Gobierno Municipal, www.nld.gob.mx, en el apartado de Becas Culturales, donde las y los interesados deberán llenar la solicitud y cargar la documentación requerida en formato PDF.

Entre los requisitos solicitados se encuentran: constancia de participación emitida por la Dirección de Arte y Cultura, acta de nacimiento, RFC, CURP, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial. En el caso de menores de edad, se deberá anexar documentación del padre, madre o tutor legal.

Los resultados se darán a conocer el próximo 20 de junio de 2026 mediante el mismo portal oficial, ingresando la CURP del solicitante. La beca tendrá vigencia de junio a diciembre de 2026.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir a la Dirección de Arte y Cultura, ubicada en el Bulevar Luis Donaldo Colosio kilómetro 2.5, o comunicarse al teléfono (867) 715 35 18, de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando oportunidades para el fortalecimiento artístico y cultural de Nuevo Laredo, promoviendo espacios de desarrollo para las y los creadores locales.

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