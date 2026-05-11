Llama Protección Civil a prevenir incendios en hogares

Los cortocircuitos y sobrecalentamientos en líneas eléctricas continúan siendo una de las principales causas de incendios en la ciudad, especialmente durante la temporada de calor. [Agencias]

Los cortocircuitos y sobrecalentamientos en líneas eléctricas continúan siendo una de las principales causas de incendios en la ciudad, especialmente durante la temporada de calor. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Ante el incremento de temperaturas y el mayor uso de aparatos eléctricos en los hogares, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo exhortó a la ciudadanía a revisar sus instalaciones eléctricas y evitar sobrecargas que puedan derivar en incendios.

El Director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández, señaló que los cortocircuitos y sobrecalentamientos en líneas eléctricas continúan siendo una de las principales causas de incendios en la ciudad, especialmente durante la temporada de calor.

“Muchas veces una vivienda ya tiene una capacidad específica de energía eléctrica y se siguen conectando más aparatos como minisplits, refrigeradores o electrodomésticos sin realizar una revisión adecuada. Eso provoca sobrecalentamiento y posteriormente incendios”, explicó.

Indicó que recientemente se han registrado incidentes relacionados con fallas eléctricas, por lo que insistió en la importancia de actuar de manera preventiva y mantener en buenas condiciones las instalaciones domésticas.

Fernández Diez de Pinos destacó que, siguiendo la visión de trabajo preventivo impulsada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes de capacitación, simulacros y concientización para fortalecer la cultura de protección civil entre las familias neolaredenses y reducir riesgos en hogares, empresas y espacios públicos.

“Es muy importante que las familias sepan qué hacer antes, durante y después de una emergencia. La prevención siempre será la mejor herramienta para evitar tragedias”, puntualizó.

Del mismo modo, informó que el próximo 14 de mayo se llevará a cabo una reunión del Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar acciones preventivas ante la próxima temporada de ciclones y huracanes, donde participarán autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con estimaciones compartidas por Protección Civil, durante esta temporada podrían formarse entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, algunos con posibilidad de impactar en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar instalaciones eléctricas improvisadas y reportar cualquier situación de riesgo para proteger la seguridad de las familias neolaredenses.