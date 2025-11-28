El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Continúa campaña gratuita de ivermectina en apoyo al sector ganadero

Dirigida a mejorar las condiciones de salud y productividad del hato ganadero en la región

En esta jornada, productores de los ejidos El Francés y Buenos Aires fueron beneficiados con la aplicación del antiparasitario. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, reforzó una vez más las acciones de sanidad pecuaria con la continuación de la campaña gratuita de ivermectina, dirigida a mejorar las condiciones de salud y productividad del hato ganadero en la región.

En esta jornada, productores de los ejidos El Francés y Buenos Aires fueron beneficiados con la aplicación del antiparasitario, una medida que contribuye al control de parásitos internos y externos, factores que afectan de manera directa el rendimiento y bienestar del ganado.

La dependencia municipal destacó que estas acciones buscan fortalecer la economía rural mediante la prevención de enfermedades y el impulso a prácticas de manejo más eficientes, lo que se traduce en animales más sanos y una producción más competitiva.

Para mayor información sobre esta campaña y otros programas de apoyo al sector ganadero, la Dirección de Desarrollo Rural mantiene atención directa en sus oficinas ubicadas en Matamoros 309 altos, Sector Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

Habilita Municipio Whatsapp del programa DIGA para denuncias anónimas
Con visión humanista, estudiantes de la UAT transforman cruces peatonales

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.