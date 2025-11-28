Continúa campaña gratuita de ivermectina en apoyo al sector ganadero

Dirigida a mejorar las condiciones de salud y productividad del hato ganadero en la región

En esta jornada, productores de los ejidos El Francés y Buenos Aires fueron beneficiados con la aplicación del antiparasitario. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, reforzó una vez más las acciones de sanidad pecuaria con la continuación de la campaña gratuita de ivermectina, dirigida a mejorar las condiciones de salud y productividad del hato ganadero en la región.

En esta jornada, productores de los ejidos El Francés y Buenos Aires fueron beneficiados con la aplicación del antiparasitario, una medida que contribuye al control de parásitos internos y externos, factores que afectan de manera directa el rendimiento y bienestar del ganado.

La dependencia municipal destacó que estas acciones buscan fortalecer la economía rural mediante la prevención de enfermedades y el impulso a prácticas de manejo más eficientes, lo que se traduce en animales más sanos y una producción más competitiva.

Para mayor información sobre esta campaña y otros programas de apoyo al sector ganadero, la Dirección de Desarrollo Rural mantiene atención directa en sus oficinas ubicadas en Matamoros 309 altos, Sector Centro, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.