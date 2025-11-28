Habilita Municipio Whatsapp del programa DIGA para denuncias anónimas

El Programa DIGA está diseñado exclusivamente para recibir quejas relacionadas con el comportamiento de funcionarios municipales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Secretaría de Contraloría y Transparencia del Gobierno Municipal anunció la habilitación de una nueva línea de WhatsApp para que la ciudadanía pueda realizar denuncias anónimas contra servidores públicos que hayan incurrido en conductas inapropiadas.

A través del número 867 739 9666, disponible de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, cualquier persona podrá enviar reportes como parte del Programa DIGA, un mecanismo creado para fortalecer la vigilancia ciudadana y garantizar el buen desempeño de quienes integran la administración municipal.

El Programa DIGA está diseñado exclusivamente para recibir quejas relacionadas con el comportamiento de funcionarios municipales. Una vez recibida la denuncia, la Secretaría de Contraloría y Transparencia realiza un proceso de seguimiento que debe estar debidamente sustentado para abrir una carpeta de investigación. Posteriormente, se aplican las facultades correspondientes establecidas en el Código Municipal y en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Con este nuevo canal de comunicación, el Gobierno Municipal busca facilitar el acceso a la denuncia, incentivar la participación ciudadana y refrendar su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en el servicio público.