Con visión humanista, estudiantes de la UAT transforman cruces peatonales

Para mejorar la seguridad y la identidad visual dentro del Centro Universitario Sur

Los proyectos creados se orientaron a mejorar la movilidad, priorizar al peatón e integrar elementos que refuercen la identidad visual del espacio público. [Agencias]
Agencias

Tampico, Tam.- Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrollaron propuestas innovadoras de cruces peatonales para mejorar la seguridad y la identidad visual dentro del Centro Universitario Sur (Campus Tampico).

Las propuestas forman parte de la actividad académica denominada Repentina de Urbanismo: “Cruces con identidad y seguridad UAT Campus Sur”, orientada a fortalecer las competencias esenciales para el ejercicio profesional de la arquitectura y el urbanismo.

La dinámica se desarrolló durante el Segundo Congreso Internacional de Urbanismo “Habitar el Mañana: Las Ciudades y sus Nuevas Formas de Conexión Urbana”, organizado con la SEDUMA en el marco de la conmemoración del Día del Urbanismo.

A lo largo de dos jornadas, equipos integrados por estudiantes de Arquitectura trabajaron en la elaboración de propuestas de diseño para cruces peatonales ubicados en siete puntos estratégicos del centro universitario.

Durante su actividad, las y los estudiantes trabajaron a contrarreloj para diseñar soluciones creativas y funcionales, en una jornada que promueve la reflexión, la innovación y la comprensión integral de las dinámicas urbanas contemporáneas.

Los proyectos creados se orientaron a mejorar la movilidad, priorizar al peatón e integrar elementos que refuercen la identidad visual del espacio público.

En ese sentido, se busca dotar los cruces peatonales del campus de una identidad institucional distintiva, reforzando aspectos clave como el sentido de pertenencia, la seguridad y la calidad de vida universitaria.

La Repentina de Urbanismo, además de impulsar habilidades como la creatividad, el pensamiento crítico y la responsabilidad social, fortalece la visión humanista de la UAT y consolida su compromiso con una educación de calidad, vinculada con la sociedad, enfocada en la formación de profesionales sensibles, analíticos y capaces de transformar su realidad.

