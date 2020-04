Contingencia afecta a constructores

Al no considerar como actividad esencial a la industria de la construcción, se afectaron infinidad de rubros ligados a la misma.[Pabel Morfín / Líder Informativo]

Al no considerar como actividad esencial a la industria de la construcción, se afectaron infinidad de rubros ligados a la misma.[Pabel Morfín / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO TAM.-Al no considerar a la industria de la construcción como una actividad esencial, no solo se afectó a este rubro, si no muchos más que activa la misma.

La industria de la construcción, es el detonante de infinidad de rubros comerciales, por lo tanto esto afecta también a una buena cantidad de empresas ligadas al rubro, aseguró José Cruz De la Luz Paz, presidente de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo, ubicada en Lago de Chapala 5940 Colonia Los Encinos.

“Derivado de esto hay infinidad de empresas afectadas, pero después dan marcha atrás en lo que a las cementeras se refiere reactivando sus actividades, pero de igual forma continúan como no esenciales empresas ligadas directamente a las cementeras que les proporcionan insumos tales como arena y grava, agravando totalmente la situación de la industria de la construcción”, enfatizó el presidente de los constructores en la ciudad.

Esto ha llevado que las obras que se desarrollaban en la ciudad, se encuentren ahora totalmente detenidas, añadió.

Actualmente solo 20 por ciento de los trabajadores de la construcción trabajan, presentándose un panorama totalmente negro, con muchas posibilidades de una escalada de precios e incremento de la inflación, concluyó.