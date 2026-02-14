Consolidan Consejos Sociales participación y confianza en el Gobierno Municipal

Nuevo Laredo, Tam.- Habitantes de las colonias Nueva Era y Las Torres refrendaron su respaldo a la consolidación de los nuevos Consejos Sociales de Participación, al reconocer en esta estrategia un modelo de gobernanza cercano, incluyente y basado en el trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno Municipal. La integración de estos órganos fortalece la toma de decisiones desde el territorio y reafirma una administración que escucha, atiende y construye soluciones de la mano de la gente.

Durante los encuentros vecinales, mujeres líderes de ambas colonias destacaron la presencia constante y el acompañamiento institucional que han recibido a lo largo de los años, subrayando que la cercanía no ha sido discursiva, sino reflejada en resultados concretos y atención permanente a sus necesidades comunitarias.

“Puedo hablar de ella porque he visto los cambios que ha logrado; siempre ha estado al pendiente de nosotros, nunca nos ha dejado desamparados. Es algo verídico que sí nos escuchan. Mi petición es que siga como hasta ahora, que no cambie y continúe siendo la persona comprometida que ha demostrado ser”, señaló Martha Montoya, habitante de la colonia Nueva Era.

Por su parte, Erika González Aguilar, también vecina de la colonia Nueva Era, señaló que este consejo los hace sentir parte de la toma de decisiones del gobierno municipal para un mejor desarrollo urbano y social.

“Estamos muy agradecidas por todos estos años con la presidenta que tenemos. Queremos que nos siga visitando y esté al pendiente de nosotros; la apoyaremos siempre porque todo lo que ha hecho siempre ha sido para mejorar la colonia y ahora nos toca a nosotros echarle la mano”, señaló.

La señora María del Carmen Otero Campos destacó los beneficios que traerá la integración del Consejo Social de Participación.

“Es de mucho beneficio para nuestras colonias y para nuestra ciudad. Nuestra presidenta es una persona que da solución a cualquier petición que hagamos: nos apoya y vemos el esfuerzo que realiza; ahora seremos tomados en cuenta para obra pública, como drenajes, espacios que hacen falta y el mejoramiento de plazas y parques”, afirmó.

Los testimonios reflejan la confianza y el reconocimiento ciudadano hacia el trabajo realizado, así como la expectativa positiva en torno a los proyectos que se impulsarán mediante los Consejos Sociales de Participación, enfocados en fortalecer la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida en la colonia Nueva Era y Las Torres.

Con la participación activa de la ciudadanía y el compromiso de sus representantes, se consolida un modelo de trabajo cercano, incluyente y orientado a resultados en beneficio de todas y todos.