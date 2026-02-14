Empata Marsella en tiempo añadido y prolonga crisis deportiva en liga francesa

Estrasburgo rescata igualdad con penalti al minuto 97 mientras PSG cae y aprieta lucha por liderato

El arquero argentino Gerónimo Rulli, del Marsella, no logra atajar un penal pateado por el argentino Joaquín Panichelli (9), del Estrasburgo, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el Marsella y el Estrasburgo en Marsella, Francia, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Philippe Magoni)

PARÍS.- La semana caótica del Marsella continuó con un gol del empate en el tiempo añadido del sábado 2-2 en casa contra el Estrasburgo.

Marsella navegaba con tranquilidad con el 2-0 después de que Amine Gouiri creara un gol y marcara el otro. Pero la endeble defensa se vino abajo y el delantero argentino Joaquin Panichelli rescató un punto con un penalti en el minuto 97.

“Una vez más lo echamos todo a perder al final. Cuando las cosas pasan una docena de veces, no son las decisiones (tácticas) del entrenador, somos nosotros en el campo”, señaló Gouiri.

El Marsella, cuarto clasificado, está a dos puntos del Lyon, tercero, tras haber jugado un partido más.

El Lille, quinto clasificado, perdió la oportunidad de recortar distancias con el Marsella tras empatar 1-1 con el Brest. El centrocampista Gaëtan Perrin igualó para el Lille después de que el delantero Rémy Labeau Lascary adelantara a los visitantes.

Más tarde, Lens necesitaba ganar en la cancha del Paris FC, en apuros, para recuperar el liderato de Paris Saint-Germain, que perdió el viernes.

Los jugadores de Marsella estaban conmocionados por la salida de Roberto De Zerbi el miércoles, apenas unos días después de una humillante derrota 5-0 en el campo del PSG.

El ambiente era tenso en el Stade Vélodrome.

Las dos gradas detrás de la portería estaban vacías salvo por pancartas airadas; una instaba en términos tajantes al propietario estadounidense Frank McCourt y al presidente Pablo Longoria a marcharse.

Marsella, nueve veces campeón de Francia, no ha ganado un trofeo desde la ya desaparecida Copa de la Liga en 2012.

Los aficionados que sí acudieron el sábado abuchearon a los jugadores cuando saltaron al campo.

Gouiri asistió a Mason Greenwood para el 14º gol de la temporada del máximo artillero de la liga en el minuto 14. Controló con limpieza el balón cerca del área con el exterior del pie y metió un pase a la espalda de la defensa para que Greenwood picara la pelota hacia adentro.

Gouiri volvió a mostrar una gran técnica para colocar con efecto el segundo gol de Marsella en el 47, tras aprovechar un despeje fallido del portero Mike Penders, que intentó sacar el balón con un pase en lugar de enviarlo a saque de banda.

Sebastian Nanasi recortó distancias en el 74 y el defensor de Marseille Emerson Palmieri cometió torpemente un penalti.

El campeón defensor PSG perdió 3-1 en Rennes para sufrir su tercera derrota de la campaña, una más que en toda la temporada pasada.

