Consolida Gobierno Municipal el éxito del programa ‘Novillo Gordo’

Este esquema representa un beneficio integral, ya que no solo premia el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos, sino que también genera un vínculo sólido con los negocios locales. [Agencias]

Este esquema representa un beneficio integral, ya que no solo premia el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos, sino que también genera un vínculo sólido con los negocios locales. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo con gran éxito la segunda etapa del programa “Novillo Gordo”, en la que se evaluó la calidad de la carne de los ejemplares participantes y se realizó la subasta de los canales, fortaleciendo así al sector ganadero y promoviendo las relaciones comerciales con carnicerías y restaurantes de la región.

La jornada inició con el Juzgamiento “En Canal”, proceso en el que se calificaron aspectos fundamentales de la calidad de la carne, confirmando el alto nivel productivo del ganado local. Posteriormente, se reconoció a los mejores ejemplares y finalmente se efectuó la subasta, donde los ganadores tuvieron la oportunidad de comercializar sus canales de manera directa.

Este esquema representa un beneficio integral, ya que no solo premia el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos, sino que también genera un vínculo sólido con los negocios locales, cerrando el ciclo productivo con un impacto positivo en la economía de la ciudad.

Ruben Adrian González Villarreal, director de Desarrollo Rural destacó que con programas innovadores como este, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de apoyar como nunca antes a los ganaderos neolaredenses.

“El concurso Novillo Gordo no solo es una vitrina para mostrar la excelencia de nuestra ganadería, sino también un espacio para convivir, aprender, fortalecer la unión entre productores, instituciones y consumidores. Nuestra tradición ganadera y además el gran compromiso de nuestra alcaldesa, la licenciada Carmenlilia Cantú Rosas Villarreal con los productores pecuarios en la producción, comercialización de la carne local y su calidad”, señaló.

Con la conclusión de esta segunda etapa, el programa “Novillo Gordo” se consolida como un modelo pionero que integra producción, reconocimiento y comercialización, posicionando a Nuevo Laredo como referente regional en el impulso al sector ganadero.