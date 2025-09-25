Adolescentes en reinserción crean maceteros con llantas recicladas

El taller del Centro Regional de Ejecución de Medidas fomenta empatía, responsabilidad y creatividad, mientras promueve la sostenibilidad y la prevención del delito en Nuevo Laredo

Con iniciativas como esta, las autoridades estatales buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de los adolescentes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Con iniciativas como esta, las autoridades estatales buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de los adolescentes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad participaron en un taller de elaboración de maceteros con material reciclado, donde transformaron neumáticos en desuso en piezas que serán utilizadas para embellecer espacios comunitarios.

La actividad fue impartida por el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes y tuvo como propósito fomentar habilidades sociales como la empatía, el respeto, la paciencia y la responsabilidad, además de fortalecer el compromiso con la sostenibilidad.

El taller también busca reducir el impacto ambiental generado por los neumáticos abandonados, dándoles un nuevo uso como contenedores para plantas y promoviendo así la reutilización de materiales en beneficio de la comunidad.

Además de su valor ecológico, las dinámicas permiten a las y los adolescentes desarrollar su creatividad mediante el diseño y la decoración de los maceteros, convirtiendo la actividad en una herramienta de expresión artística.

Estas acciones forman parte de los programas implementados por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, enfocados en la prevención del delito y en fortalecer la reinserción social de los jóvenes.

Con iniciativas como esta, las autoridades estatales buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje que contribuyan a la formación integral de los adolescentes y al mismo tiempo generen un impacto positivo en el entorno urbano.