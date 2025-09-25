El Dólar
Visita Nuevo Laredo la directora estatal del ITEA

Entrega certificados en diversos planteles y círculos de lectura

Como primer evento se tuvo una entrega de certificados en el CONALEP. [ITEA/Cortesía]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– Con la finalidad de rendir cuentas y mostrar, en primera persona, el trabajo que se realiza en el Instituto Tamaulipeco de la Educación para los Adultos (ITEA) Nuevo Laredo, se tuvo la visita de la directora del ITEA en Tamaulipas, Gloria Guadalupe González González, quien estuvo acompañada por el coordinador del ITEA en esta ciudad, Miguel Ángel Castillo Gutiérrez.

“Tuvimos la agradable visita de nuestra directora estatal, la licenciada Guadalupe González González, quien vino acompañada de algunos otros directores y directoras de la dirección general, para quienes preparamos una serie de actividades para que constatara el trabajo que se hace en Nuevo Laredo y el esfuerzo del día a día del personal”, comentó Castillo Gutiérrez.

Como primer evento se tuvo una entrega de certificados en el CONALEP, donde se otorgaron 26 certificados a igual número de personas.

En un segundo punto y evento, se llevó a cabo en el Tecnológico de Nuevo Laredo, donde estudiantes que participan en el programa AlfabetizaTec, quienes acompañan y preparan a las personas que quieren superarse en primaria y secundaria, obtuvieron 4 certificados.

También se visitó un círculo de estudios en el Centro de Adicciones, donde se tienen 12 estudiantes que se sumaron a la alfabetización y continúan con su interacción social y educativa.

Otra de las visitas fue al Centro de Bienestar Francisco Villa, donde se entregaron 26 certificados más para el mismo número de personas. Este programa se realizó con el apoyo de los padrones de beneficiarios del programa Bienestar Social.

Para concluir con la agenda de la Directora General del ITEA, se visitó la Secundaria Técnica 95, donde se realizó la entrega de 52 certificados, beneficiando tanto a jóvenes como adultos. Los graduados pudieron disfrutar incluso de una comida y de su graduación con toga y birrete.

