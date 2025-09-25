En marcha el Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología 2025 de la UTNL

Nuevo Laredo, Tam.- Con la participación de 30 ponentes de 21 países del mundo, se puso en marcha el Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada 2025 organizado por la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, en un magno evento celebrado en el Centro Cultural de esta ciudad fronteriza y otras sedes alternas.

El acto fue inaugurado por el rector de la UTNL, Mtro. José Antonio Tovar Lara, en presencia del Dr. Héctor Díez Rodríguez, quien vino en representación del Dr. Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en Tamaulipas y el Dr. Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, así como el licenciado Ernesto Ferrara Theriot, en representación de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

En su mensaje Tovar Lara manifestó; “con este Tercer Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada 2025, abrimos un espacio que trasciende las fronteras geográficas y culturales, un espacio donde convergen las ideas, el conocimiento y la voluntad de avanzar juntos hacia un futuro más prometedor. Este congreso es, sin duda, un puente entre generaciones y entre universidades internacionales, donde la experiencia dialoga con el entusiasmo de la juventud, donde los expertos comparten sus conocimientos con quienes habrán de ser los líderes del mañana. Que este foro sea la semilla de nuevas alianzas, de proyectos conjuntos, de descubrimientos que trascienden las aulas y los laboratorios, y que se conviertan en soluciones para nuestras sociedades”.

Tras la presentación de los ponentes, y ante un lleno total, se realizó un panel de conferencistas con el tema “Sustentabilidad y Cambio Climático: Agenda 20/30”, donde lógicamente se vieron acciones a emprender para mejorar el ambiente a nivel mundial.

En dicho panel tomaron parte ponentes de España, Uruguay, Cuba, India, Brasil, Japón, Rusia, Estados Unidos, Bélgica, Colombia, Francia, Panamá y Canadá, México y también de la CEPAL.

En total este miércoles se programaron 19 conferencias, y mañana jueves se continuará con otro tanto igual, abordando temas relevantes como inteligencia artificial generativa, nanotecnología, astrofísica, aeronáutica, biotecnología, industria 4.0, semiconductores, sustentabilidad y calentamiento global, que evidentemente son del sumo interés de los jóvenes que participan en este congreso de ciencia y tecnología.