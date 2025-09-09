Consolida Carmen Lilia Canturosas rescate del Laguito

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de los resultados alcanzados en el primer año de su segunda administración, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó la remodelación integral de El Laguito y el Parque Península, destacando como una de las obras más emblemáticas de su gobierno y ejemplo del compromiso con la transformación urbana y ambiental de Nuevo Laredo.

La inauguración del Puente Panorámico, de más de 100 metros de longitud, se convirtió en un acontecimiento ciudadano que reunió a cientos de familias. Esta estructura conecta el parque antiguo con la península rehabilitada, con una inversión de 24 millones 655 mil pesos, consolidándose como un nuevo atractivo turístico y recreativo de la ciudad.

“No es solo una estructura, es un símbolo de unidad, de conexión entre nuestras familias y nuestra naturaleza. Este puente fortalece la convivencia familiar, fomenta el orgullo neolaredense y representa lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, señaló la alcaldesa Canturosas Villarreal.

Esta obra se enmarca en un proyecto integral de rehabilitación que transformó a El Laguito, tras décadas de abandono. Con una inversión superior a los 103 millones de pesos, el Gobierno Municipal llevó a cabo la limpieza de arroyos y canales, la eliminación de descargas sanitarias, la modernización de drenaje pluvial y sanitario, la instalación de sistemas de bombeo y aireadores, la rehabilitación del cuerpo de agua.

Asimismo, se añadieron juegos infantiles, zona acuática, espacios deportivos y recreativos, generando un entorno seguro y digno para el esparcimiento familiar.

Como parte de las acciones de rescate, especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quienes aportaron su experiencia en biología, ecología y gestión ambiental para recuperar el equilibrio natural del área.

“Este lugar no es solo un espacio, es el reflejo de la esperanza de nuestra gente y de las risas que hoy resuenan aquí. Seguiremos trabajando para que Nuevo Laredo sea un hogar donde el agua fluya limpia, los árboles den sombra a sus sueños y cada rincón invite a crear recuerdos inolvidables”, puntualizó la alcaldesa.

La remodelación de El Laguito y la Península es una de las acciones que integran el primer informe de gobierno de la segunda gestión de Carmen Lilia Canturosas, reflejo de una administración que impulsa obras de impacto social, ambiental y urbano para consolidar la transformación de Nuevo Laredo.