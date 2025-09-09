Aumenta matrícula escolar en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el aumento en la capacidad para atender la demanda educativa en la entidad, para el ciclo escolar 2025–2026, se incrementó la matrícula escolar en Tamaulipas, señaló el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

“Nos aumentó la matrícula un 2 por ciento, tenemos un millón 23 mil 600 alumnas y alumnos. Entonces vamos a decir que empezamos redondo, con el pie derecho, con el humanismo que nos pide el doctor Américo Villarreal, un ciclo lectivo que empezó organizado, que empezó con las niñas y los niños muy contentos de regresar a clases”, puntualizó.

Indicó que para este ciclo lectivo continuará la implementación de los programas Vive Saludable, Vive Feliz, Por la paz y contra las adicciones y La Escuela Es Nuestra (LEEN), este último que destina recursos de manera directa a las escuelas, para que sea la propia comunidad escolar la que decida en qué se invierte ese dinero.

“Ahora (LEEN) incluye a media superior, como se dijo ahí cuando inauguramos el CBTis en Reynosa; ahora va a incluir también 33 preparatorias de Tamaulipas”, complementó.

Recordó que el presupuesto destinado para infraestructura educativa es de más de 600 millones de pesos: “vamos a tener cerca de 320 millones del Fondo de Aportación Múltiple (FAM) y 290 millones para La Escuela Es Nuestra”.

Sobre el tema de la falta de docentes frente al aula al inicio del ciclo escolar, reconoció que fue mínima, pues de un universo de poco más de 55 mil docentes en todo Tamaulipas, solamente 17 espacios se quedaron pendientes: siete en primaria, siete en secundaria y tres en preescolar, mismos sobre los cuales ya se trabaja para ser cubiertos.