Conquista Indiana título nacional invicto al vencer a Miami en final histórica

Los Hoosiers culminaron temporada perfecta 16-0 con actuación decisiva de Fernando Mendoza y un renacimiento sin precedentes del programa

MIAMI GARDENS, Florida.- Fernando Mendoza se abrió paso hasta la zona de anotación e Indiana se abrió camino en los libros de historia el lunes por la noche, derribando a Miami 27-21 para poner el broche de oro a una historia de la pobreza a la riqueza, una temporada invicta y el título nacional.

El ganador del Trofeo Heisman terminó con 186 yardas por aire, pero fue su carrera de touchdown de 12 yardas rompiendo tacleadas en cuarta y cuatro con 9:18 restantes lo que definió este juego —y la temporada de los Hoosiers.

A Indiana no se le negó el triunfo.

El touchdown de Mendoza le dio al equipo del artista del cambio, Curt Cignetti, una ventaja de diez puntos —apenas suficiente espacio para contener una frenética carga de los Hurricanes, que golpearon el labio de Mendoza temprano, luego cobraron vida tarde detrás de 112 yardas y dos anotaciones de Mark Fletcher, pero nunca tomaron la delantera.

El trofeo del College Football Playoff ahora se dirige al lugar más improbable: Bloomington, Indiana —un campus que soportó un récord nacional de 713 derrotas en más de 130 años de fútbol americano universitario antes de que Cignetti llegara hace dos años para embarcarse en un renacimiento para la historia.

Indiana terminó 16-0 —utilizando los juegos adicionales permitidos por el playoff expandido de 12 equipos para igualar un total de victorias de temporada perfecta que Yale compiló por última vez en 1894.

En un poco de simetría, este título invicto llega 50 años después de que el equipo de baloncesto de Bob Knight terminara 32-0 para ganarlo todo en el deporte favorito de ese estado.