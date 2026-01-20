Remonta Madison Keys y avanza con sufrimiento en primera ronda del Abierto de Australia

La campeona defensora superó un inicio adverso ante la ucraniana Oliynykova y selló su pase en dos sets disputados

Madison Keys, de Estados Unidos, golpea de derecha una devolución frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova durante su partido de la primera ronda del Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Madison Keys, de Estados Unidos, golpea de derecha una devolución frente a la ucraniana Oleksandra Oliynykova durante su partido de la primera ronda del Abierto de Australia, el martes 20 de enero de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

MELBOURNE, Australia.- La campeona defensora Madison Keys tuvo dificultades al principio, pero logró vencer a Oleksandra Oliynykova de Ucrania 7-6 (6), 6-1 en un partido de primera ronda el martes en el Abierto de Australia.

Keys, novena favorita en la presente edición, se metió en un gran problema en la Rod Laver Arena, pero se recuperó. Estaba perdiendo 4-0 en el primer set y remontó para forzar un desempate contra la ucraniana.

Oliynykova, jugando en su primer cuadro principal de un Grand Slam, también se adelantó 4-0 en el desempate, pero no pudo aprovechar dos puntos para ganar el, lo que le dio a Keys la apertura que necesitaba para llevarse el parcial.

“Obviamente estaba muy nerviosa al principio”, dijo Keys en una entrevista en la cancha. “Tan nerviosa como estaba… Estoy realmente contenta de estar de vuelta y de haber superado ese partido”.

Keys elogió a Oliynykova, quien firmó autógrafos, aceptó fuertes aplausos y ondeó una bandera ucraniana en la cancha después del partido.

“Mi oponente hoy fue increíble”, dijo Keys. “Comenzó muy bien. Una competidora excelente. Definitivamente me lo puso difícil”.

El primer set duró uno hora y 12 minutos.

Oliynykova mantuvo a Keys fuera de ritmo, particularmente en el primer set, con tiros aleatorios, que incluyeron globos altos — tiros lunares — que obligaron a Keys a retroceder profundamente detrás de la línea de fondo. La fuerte defensa de la ucraniana y su juego poco ortodoxo también la mantuvieron en el partido al principio.

“No es el estilo típico que ves todos los días, lo que lo hace un poco más complicado”, dijo Keys.

Elogió el “cambio de ritmo con las bolas más altas y el slice” de Oliynykova. “También es súper rápida y llegó a muchas bolas”.

La remontada de Keys en el primer set claramente agotó la energía de la ucraniana, quien poco a poco se vio abrumada por el poder y el ritmo de la campeona defensora.

Keys está jugando en su duodécimo Abierto de Australia y su quincuagésimo torneo de Grand Slam en general.

Entre otros partidos tempranos del martes, dos jugadoras sembradas fueron derrotadas. La indonesia Janice Tjen venció a la cabeza de serie número 22, Leylah Fernandez de Canadá, 6-2, 7-6 (1) y Tereza Valentova de la República Checa derrotó a la jugadora australiana mejor clasificada, la cabeza de serie número 30, Maya Joint, 6-4, 6-4.

Otra australiana, Taylah Preston, venció a Zhang Shuai de China 6-3, 2-6, 6-3.

En dos partidos nocturnos en la Rod Laver, el dos veces campeón defensor masculino Jannik Sinner se enfrentó a Hugo Gaston de Francia y la dos veces campeona del Abierto de Australia Naomi Osaka tenía programado jugar contra Antonia Ruzic de Croacia.