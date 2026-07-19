La Argentina de Messi enfrenta a la España de Yamal por el título del mundo

Messi busca otro título histórico frente a una España invicta en la final del Mundial 2026.

Los aficionados llegan al estadio de East Rutherford, Nueva Jersey, para la final mundialista entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)

Los aficionados llegan al estadio de East Rutherford, Nueva Jersey, para la final mundialista entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey.- La final mundialista llegó al fin. El 39no día de la Copa del Mudo más grande de la historia depara un duelo entre la Argentina de Lionel Messi y la campeona europea España, el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

1. Messi que con un gol en este partido alcanzará al francés Kylian Mbappé como el máximo goleador en la historia de los mundiales, busca conducir a la Albiceleste a la conquista de títulos consecutivos, una hazaña no vista desde que Brasil se coronó en 1958 y 1962 con Pelé.

2. Una coronación de Argentina le permitirá llegar a cuatro títulos, los mismos que Alemania e Italia y uno por debajo de Brasil. España busca su segundo cetro, tras el conseguido en 2010.

3. Choque de estilos: Argentina tiene el mejor ataque del Mundial. España, la mejor defensa. Ambas selecciones llegan invictas a la final.

4. La foto famosa: Una imagen tomada en 2007 muestra a Messi, como parte de un programa de UNICEF, bañando a un niño, quien no era otro que Lamine Yamal, la figura más promisoria de la España actual. Hoy, ambos chocan por el título.

La cancha divide opiniones

Jugadores y entrenadores han respondido muchas preguntas sobre la cancha de East Rutherford, Nueva Jersey, antes y después de la final mundialista. Las opiniones han sido diversas.

Al brasileño Vinicius Junior no le gustó nada. El seleccionador francés Didier Deschamps la calificó de especial, y no precisamente en el buen sentido. Al noruego Ståle Solbakken le preguntaron varias veces sobre la superficie antes de dirigir su primer partido en ella y quedó más satisfecho de lo que esperaba.

Si bien es completamente distinta a la superficie de césped del estadio que detestan los jugadores de la NFL, el compuesto mixto –césped con fibras sintéticas cosidas para reducir el riesgo de roturas– ha generado opiniones encontradas durante los primeros siete partidos del torneo. Tras un descanso de casi dos semanas para que el personal lo pusiera en las mejores condiciones posibles, el partido más importante se disputa allí hoy, cuando Argentina y España se enfrentan en la final.

Ninguno de los dos equipos ha jugado todavía en el estadio Meadowlands, lo que añade otro elemento de incertidumbre al encuentro.

Sólo un antecedente

La final es apenas el segundo enfrentamiento directo en un Mundial entre Argentina y España. Argentina ganó 2-1 en la fase de grupos de 1966.

Entre competiciones oficiales y amistosos, los equipos se han enfrentado 14 veces. Cada uno suma seis victorias y dos empates

“Tengo una admiración por una selección que viene de ser campeona del mundo y de América y dirigidos por un amigo mío”, dijo el técnico español Luis De la Fuente en referencia a su coleta argentino Lionel Scaloni. “Es admiración y reconocimiento. Cada uno va a usar sus armas futbolísticas y el que minimice las virtudes del rival estará cerca de ganar”.

La foto de Messi y Yamal

Hace casi dos décadas, el fotógrafo Joan Monfort no le dio mucha importancia a la sesión de fotos que le hizo a un adolescente, Lionel Messi, quien bañaba a un lindo bebé en una tina de plástico. No fue sino hasta años después cuando el sorprendente giro del destino se hizo evidente. Ese bebé se convirtió en Lamine Yamal.

Ahora, esas imágenes del Messi de pelo largo, con las manos cubiertas de espuma de jabón como si estuviera ungiendo a Yamal como la próxima gran promesa del fútbol, se han convertido en las más comentadas —y observadas— en la antesala del partido del domingo, la final de la Copa del Mundo.

La Argentina de Messi se mide con la España de Yamal, en pos del trofeo más importante del fútbol.

“Nunca he creído en nada ni he pensado que estuviera predestinado a ocurrir, pero empiezo a tener mis dudas. Esto escapa a toda explicación razonable”, declaró Monfort a The Associated Press el viernes, desde su casa en Barcelona.

Monfort, que trabaja como fotoperiodista independiente para la AP, tomó las fotos en 2007 como parte de un calendario benéfico producido por el periódico local Sport y UNICEF.

Choque de estilos

El mejor ataque. La mejor defensa.

La final mundialista se perfila como un choque de estilos. Argentina, cuyo ataque vertiginoso ha demostrado que puede voltear un partido en un parpadeo, tiene enfrente a una defensa española prácticamente impenetrable.

España anuló el funcionamiento ofensivo de Francia en la semifinal del martes. Argentina remontó a cinco minutos del final para superar a Inglaterra un día después.

Será un duelo entre los campeones vigentes de Europa y América, la culminación espectacular de la primera Copa del Mundo que se disputó en tres países, con 48 equipos y 104 partidos —Tim Reynolds—.