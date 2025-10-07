Confirman identidad de hombre hallado sin vida en calles de la Colonia Guerrero

El cuerpo corresponde a Javier “C” “O” fue reconocido por un familiar; periciales realizarán la autopsia para determinar la causa del fallecimiento y cerrar la investigación

El perímetro fue asegurado para permitir el trabajo de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Autoridades ministeriales confirmaron la identidad del hombre localizado sin vida en la vía pública de la Colonia Guerrero. Se trata de Javier “C” “O”, quien fue reconocido por un familiar que acudió ante las autoridades para realizar los trámites correspondientes y reclamar el cuerpo.

El hallazgo ocurrió luego de un reporte recibido a través del número de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de una persona inmóvil sobre la avenida Reynosa, entre las calles Iturbide y Zaragoza. Elementos de Protección Civil acudieron primero al sitio y confirmaron la situación.

Pocos minutos después, arribaron agentes de la Policía Investigadora y personal de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos. El cuerpo se encontraba recostado en la banqueta, sin señales evidentes de violencia ni documentos que permitieran su identificación inmediata.

Vecinos de la zona informaron a las autoridades que el hombre era conocido en el sector como “Javier” y que solía permanecer en el área por encontrarse en situación de calle. Estos testimonios fueron determinantes para que posteriormente un familiar acudiera a reconocerlo oficialmente.

El perímetro fue asegurado para permitir el trabajo de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense. Allí se le practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte.