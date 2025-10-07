Autoridades indagan muerte de joven atropellado en circunstancias desconocidas

Antonio “B”, de 28 años, falleció por graves lesiones tras ser arrollado; no hay testigos ni evidencias que revelen cómo y dónde ocurrió el accidente

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de 28 años falleció en una clínica local tras haber sido ingresado en estado crítico, víctima de un atropellamiento. La falta de información sobre el lugar y la forma en que ocurrió el incidente mantiene abierta la investigación ministerial.

La víctima fue identificada como Antonio “B”. De acuerdo con el reporte oficial, el joven no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas, a pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarlo. Su ingreso a la sala de urgencias se dio durante la mañana, luego de que varios ciudadanos lo trasladaran al hospital.

Testigos que participaron en el auxilio lo dejaron en el área médica sin aportar mayores detalles sobre el hecho ni precisar el punto exacto del atropellamiento. Esta falta de información ha dificultado el inicio de las indagatorias y la localización de posibles responsables.

El personal de guardia del hospital informó que Antonio “B” presentaba una hemorragia cerebral severa, además de múltiples lesiones traumáticas compatibles con un atropellamiento de alta intensidad. Pese a la atención médica inmediata, el paciente falleció horas más tarde.

Autoridades ministeriales trabajan para ubicar el sitio exacto donde ocurrió el accidente y obtener testimonios que permitan avanzar en la identificación del vehículo involucrado. Hasta ahora, no se cuenta con registros de cámaras ni reportes ciudadanos que aclaren el caso.

Finalmente, personal de la funeraria Valdez se encargó del levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la autopsia de ley. Los resultados periciales serán clave para fortalecer la investigación y determinar responsabilidades.