Confían en que sigan bajando los contagios

Van a la baja hospitalizaciones y contagios en el Hospital COVID, así como en el Hospital General. Exhortan a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir las medidas sanitarias preventivas para no regresar a la Fase 1.

NUEVO LAREDO, TAM.- El Hospital COVID, así como el Hospital General “Solidaridad”, se mantendrán atentos en los próximos 15 días ante la posibilidad de que se incrementen los contagios de coronavirus ante la reapertura de algunos negocios no esenciales, esperando que no sea así.

El doctor Jesús González Cepeda, director de ambos hospitales, manifestó que confían en que no se incrementen de nuevo los contagios pues se regresaría a la fase uno, esto dependerá mucho de que la ciudadanía continúe con las medidas de sanidad al entrar a estos lugares.

“Ante la baja de contagios en el Hospital General estamos viendo las urgencias de medicina interna, y las urgencias quirúrgicas nada más, aún no se ha abierto la consulta, nos trajimos de la Cruz Roja estas dos urgencias, traumatología se sigue atendiendo en Cruz Roja”, indicó.

Añadió que actualmente tienen 14 pacientes internados en el Hospital COVID, en estas últimas semanas los internamientos no han pasado de 15 pacientes afectados por este virus, por lo tanto la demanda ha bajado considerablemente a comparación de otros meses.

Reveló que en los dos hospitales los trabajadores de la salud como son médico, enfermeras y camilleros han tenido un respiro por la baja de contagios, esperando que así se comporte en los próximos días, para ello se necesita la colaboración de todos.

Destacó que la población tienen que seguir con el uso obligatorio de cubrebocas, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, además de la sana distancia, todo esto ayuda a prevenir en gran medida los contagios, sobre todo salir a los más indispensable.

Precisó que es momento de que la ciudadanía no tome la baja de contagios como una batalla ganada, y que se empiecen a reunir y a realizar visitas, por el contrario se tiene que seguir con las indicaciones que emite la Secretaría de Salud.

“Si nos relajamos se puede presentar un rebrote de contagios de coronavirus, hay tomar esto con mucha seriedad, no es posible que haya personas que aún no creen en este virus, cuántas personas, amigos, conocidos o familiares no han fallecido ya, ojala entiendan y así cuidarnos todos”, concluyó.