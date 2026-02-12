Con gran participación se realiza el primer Corredor de la Salud ‘Lazos del Bienestar’ del DIF Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- El Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el primer Corredor de la Salud en la capital del estado, una iniciativa que acerca servicios gratuitos de salud, prevención, orientación y trámites directamente a las colonias que forman parte de los polígonos de atención de la estrategia Lazos del Bienestar, fortaleciendo el trabajo comunitario y el bienestar integral de las familias.

Durante su recorrido por el corredor instalado en el campo de fútbol de la colonia Echeverría, la doctora María de Villarreal dirigió un mensaje a las y los asistentes, destacando que uno de los objetivos principales de esta estrategia es que la comunidad se convierta en protagonista de su propio desarrollo, impulsando la organización, la corresponsabilidad y la solidaridad entre vecinas y vecinos.

“Ya ustedes mismos son los gestores que necesita su comunidad. Eso es lo que queremos que desarrollen, que ustedes sean esas personas responsables y que aprendan a gestionar y acercar a toda su comunidad los beneficios”, expresó la presidenta del DIF Tamaulipas, al reconocer el compromiso de las familias que participaron en esta primera jornada.

En su mensaje, subrayó que el bienestar se construye desde la comunidad, y que cada esfuerzo colectivo suma para lograr entornos más saludables, unidos y con mayores oportunidades para todas y todos. Asimismo, compartió que el gobernador Américo Villarreal Anaya se mantiene al pendiente de las necesidades y avances de las familias tamaulipecas, respaldando acciones que impactan en la vida cotidiana.

El Corredor de la Salud ofreció servicios gratuitos como consulta dental, nutricional y general, farmacia, módulo de vacunación, planificación familiar, salud materna, salud integral de la mujer, valoración audiológica y entrega de aparatos auditivos, examen preventivo de cáncer de mama (iBreast Exam), además de apoyos funcionales como lentes graduados y para vista cansada.

También se instalaron módulos de orientación y trámites, entre ellos actas de nacimiento con descuento del 50%, inscripción al IMSS Bienestar, atención a peticiones, orientación del ITEA, área infantil, entre otros servicios que contribuyen al bienestar integral.

DIF Tamaulipas informó que este esfuerzo continuará en Ciudad Victoria con un segundo Corredor de la Salud “Lazos del Bienestar”, programado para el jueves 26 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas, en el campo de fútbol de la colonia Pajaritos.

Asimismo, se dio a conocer que la meta es extender esta estrategia a lo largo del año en los polígonos de atención donde opera Lazos del Bienestar, para que más familias puedan acceder a servicios gratuitos y de calidad.