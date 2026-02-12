El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.00
EN VIVO

Invita Municipio a Feria de Adopción Canina

Este domingo en la Plaza Zaragoza de 11:00 a 18:00 horas

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar INE vigente y comprobante de domicilio. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y brindar una segunda oportunidad a perros en resguardo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Bienestar Animal, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Adopción Canina, que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en Plaza Zaragoza.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán conocer a decenas de perritos que buscan un hogar definitivo. Todos los ejemplares disponibles para adopción se entregan en óptimas condiciones de salud, ya que cuentan con vacunación completa, desparasitación y esterilización, garantizando así un proceso responsable y seguro tanto para las familias adoptantes como para los animales.

La Dirección de Bienestar Animal destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia integral para promover el cuidado, protección y respeto hacia los animales, así como para reducir la población en situación de abandono.

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar INE vigente y comprobante de domicilio, como parte del procedimiento que permite asegurar adopciones responsables y dar seguimiento adecuado.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa y brindar una oportunidad de amor y cuidado a uno de estos perritos.

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Bienestar Animal.

Con gran participación se realiza el primer Corredor de la Salud ‘Lazos del Bienestar’ del DIF Tamaulipas
Aprueba Senado reforma para reducir jornada laboral en México

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.