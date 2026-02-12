Invita Municipio a Feria de Adopción Canina

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y brindar una segunda oportunidad a perros en resguardo, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Bienestar Animal, invita a la ciudadanía a participar en la Feria de Adopción Canina, que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en Plaza Zaragoza.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán conocer a decenas de perritos que buscan un hogar definitivo. Todos los ejemplares disponibles para adopción se entregan en óptimas condiciones de salud, ya que cuentan con vacunación completa, desparasitación y esterilización, garantizando así un proceso responsable y seguro tanto para las familias adoptantes como para los animales.

La Dirección de Bienestar Animal destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia integral para promover el cuidado, protección y respeto hacia los animales, así como para reducir la población en situación de abandono.

Las personas interesadas en adoptar deberán presentar INE vigente y comprobante de domicilio, como parte del procedimiento que permite asegurar adopciones responsables y dar seguimiento adecuado.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa y brindar una oportunidad de amor y cuidado a uno de estos perritos.

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Bienestar Animal.