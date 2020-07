Complica dólar importar ‘autos’

NUEVO LAREDO, TAM.- El tipo de cambio, el gravamen arancelario y el IVA del 16 % encarecen la importación definitiva de vehículos usados americanos, y aleja el propósito entre muchos ciudadanos de contar con una unidad legalizada.

Hace casi un año en agosto del 2019 el tipo de cambio peso-dólar fue de 18.70 pesos, pero hoy es de 21.70 pesos y tramitadores de agencias aduanales comentaron que la cotización del peso-dólar sí desanima a los interesados en comprar e importar una unidad, además el gravamen se basa en dólares pero puede ser un gran gasto para muchas personas interesadas en hacer la importación definitiva.

Otro factor, es que la mayoría de los importadores facturan con el 16 por ciento de IVA para el trámite de la importación definitiva de autos americanos usados, lo que incrementa el costo del trámite para muchos interesados. Un agente aduanal dedicado a la importación definitiva de autos americanos usados se refirió a que los ciudadanos que buscan la importación definitiva de un vehículo usado originario de Estados Unidos se enfrentan a una larga serie de contribuciones y pago de impuestos, como el impuesto general de importación (IGI) del 10 por ciento, junto a la tasa del IVA, el ISTUV y el DTA.

Debe mencionarse la reducción en la cantidad de importaciones definitivas en el transcurso del 2020, porque en abril fueron autorizadas 756 importaciones definitivas de vehículos americanos usados, que representó una disminución del 47 % comparado con abril del 2019, mientras en mayo se autorizaron 911 importaciones, y representó una disminución del 45 % con respecto a mayo del año anterior.

Mientras en enero del 2020 se autorizaron mil 900 importaciones definitivas, en febrero mil 700 y en marzo, mil 500 trámites autorizados por la aduana local.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla comentó que mayormente ahora con la pandemia de Covid-19 y la pérdida de empleos e ingresos, muchos ciudadanos no tienen el dinero para pagar el trámite de la importación definitiva, por eso circulan en vehículos que no han sido legalizados, y agregó que el decreto vigente no facilita las importaciones.

Agregó que varios diputados federales, entre ellos él, han solicitado flexibilidad a la titular del SAT rechaza flexibilizar los trámites, pero no hay respuesta.