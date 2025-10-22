Clínicas UNE: Sigue la campaña para detectar a tiempo el cáncer de mama

Bajo el lema “Tómate un minuto para ti”, el Gobierno Municipal invita a todas las mujeres a acudir a la Clínica UNE más cercana para realizarse su exploración de mama y consulta médica sin costo. [Agencias]

Bajo el lema “Tómate un minuto para ti”, el Gobierno Municipal invita a todas las mujeres a acudir a la Clínica UNE más cercana para realizarse su exploración de mama y consulta médica sin costo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Octubre Rosa, el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal reitera su compromiso con la salud y el bienestar de las mujeres neolaredenses, a través de diversas acciones enfocadas en la detección oportuna del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre mujeres en México.

Bajo el lema “Tómate un minuto para ti”, el Gobierno Municipal invita a todas las mujeres a acudir a la Clínica UNE más cercana para realizarse su exploración de mama y consulta médica sin costo, una acción que puede hacer la diferencia entre una detección temprana y un diagnóstico tardío.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha destacado que cuidarse es un acto de amor propio, pero también una muestra de amor hacia las familias y seres queridos. Por ello, reiteró la importancia de que las mujeres dediquen un momento para su salud y aprovechen los servicios gratuitos que el gobierno pone a su alcance.

Las Clínicas UNE están distribuidas estratégicamente en diferentes sectores de la ciudad, como Valles del Paraíso, Los Olivos 2, Los Toboganes, El Campanario, Santa Cecilia, El Progreso, Palmares, Primero de Mayo, Nueva Era, La Joya, Valles de Anáhuac y Unión del Recuerdo, con personal médico capacitado y atención cálida para todas las mujeres que acudan.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover una cultura de prevención y autocuidado, impulsando acciones permanentes para garantizar el acceso a la salud integral de las mujeres de Nuevo Laredo.