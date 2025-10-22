Uruguayo Brian Rodríguez extiende su contrato con América hasta 2029

El “Rayito” Rodríguez tenía firmado un acuerdo que expiraba en el verano de 2026

Jorge Sánchez, de Cruz Azul, disputa un balón con Brian Rodríguez del América, en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el martes 1 de abril de 2025, en Ciudad de México (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El seleccionado uruguayo Brian Rodríguez acordó una extensión de tres años de contrato para seguir vinculado con el América de México, informó el equipo el miércoles.

El “Rayito” Rodríguez tenía firmado un acuerdo que expiraba en el verano de 2026 y su agente llegó a decir que iba a buscarle un nuevo equipo, pero ahora el nexo culminará en 2029.

“Estoy feliz y contento de seguir perteneciendo a una institución tan grande y con tanta historia”, dijo el delantero de 25 años.

Rodríguez aterrizó con las Águilas en el verano de 2022 procedente del LAFC de la MLS. Desde entonces ha colaborado para que el equipo, uno de los dos más populares en México, consiga tres títulos de liga consecutivamente, algo inédito en los torneos cortos que se disputan en el país desde 1996.

El delantero, quien juega como extremo por izquierda, ha participado en 121 encuentros en todas las competencias y ha marcado 30 goles para convertirse en uno de los jugadores preferidos de los aficionados azulcremas.

“Desde el día uno (la afición) me mostró el amor que sienten para con los jugadores y conmigo puedo decir que el apoyo siempre está”, agregó el charrúa.

Rodríguez pasa por su mejor momento en México, autor de seis goles en el torneo Apertura, su mejor registro en siete torneos, superando los cuatro tantos que consiguió en tres ocasiones previas.

Rodríguez, quien debutó en Peñarol de su país en el 2018, fue parte de la selección uruguaya en las últimas dos ediciones de la Copa América y apareció en 11 encuentros de la eliminatoria mundialista para 2026.