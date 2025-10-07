Chourio batea un jonrón de 3 carreras en el segundo juego tras lesionarse en el primero de la serie

El batazo de 419 pies de Chourio amplió la ventaja de Milwaukee a 7-3

Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, batea un sencillo productor de dos carreras durante la primera entrada del primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago el sábado 4 de octubre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash)

Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, batea un sencillo productor de dos carreras durante la primera entrada del primer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago el sábado 4 de octubre de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Morry Gash)

MILWAUKEE (AP) — El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee Jackson Chourio regresó a la alineación y conectó un jonrón de tres carreras en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cachorros de Chicago el lunes, después de que una rigidez en su isquiotibial derecho lo obligara a salir del primer partido de la serie.

Chourio envió un lanzamiento de 0-2 del venezolano Daniel Palencia sobre la barda del jardín central con dos outs en la cuarta entrada. El batazo de 419 pies de Chourio amplió la ventaja de Milwaukee a 7-3.

El joven de 21 años bateó primero en el orden y cubría el jardín izquierdo.

“Si se encuentra en una situación en la que lo siente, lo vamos a sacar. Si se encuentra en una situación en la que no siente que puede hacer el trabajo, lo vamos a sacar”, afirmó Murphy durante su disponibilidad previa al juego.

Chourio bateó de 3-3 con tres carreras impulsadas en la victoria de Milwaukee por 9-3 en el primer juego el sábado antes de salir en la segunda entrada. Se convirtió en el primer jugador en la historia en tener tres hits en las dos primeras entradas de un juego de playoffs.

Se sometió a una resonancia magnética después del partido e hizo un poco de carrera ligera en un entrenamiento el domingo. Murphy dijo el domingo que los resultados de la resonancia magnética fueron inconclusos y agregó que “no es un tirón serio en el isquiotibial, pero no es necesariamente algo que no lo limitará”.

Chourio se lesionó el isquiotibial derecho mientras corría a primera base en un sencillo dentro del cuadro en la segunda entrada el sábado. Se había perdido un mes de la temporada regular debido a un tirón en el mismo isquiotibial.

“Estoy seguro de que no está al 100%. Pero me preocupa más el comportamiento que los sentimientos. Sin embargo, lo que siente no es tan importante como cómo se comporta”, afirmó Murphy.

Chourio había expresado confianza después del juego del sábado en que el problema no era serio.

“Me siento bien ahora mismo. Comparado con la última vez que esto sucedió, siento que estoy en una muy buena posición”, señaló el venezolano a través de un intérprete después del juego del sábado.

Chourio entró el lunes habiendo bateado de 14-8 con dos cuadrangulares y seis carreras impulsadas en cuatro juegos de playoffs en su carrera.