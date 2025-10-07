Trevor Lawrence lidera espectacular remontada y Jaguars vencen a Chiefs 31-28

El mariscal de campo corrió para dos touchdowns y lanzó otro, convirtiendo un tropiezo en la jugada decisiva que rompió la racha negativa ante Kansas City

Trevor Lawrence (16), quarterback de los Jaguars de Jacksonville, corre para un touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Chiefs de Kansas City, el lunes 8 de octubre de 2025, en Jacksonville, Florida. (AP Foto/Phelan M. Ebenhack)

JACKSONVILLE, Florida.- Trevor Lawrence tropezó, se levantó y corrió para un touchdown de una yarda con 23 segundos restantes, convirtiendo un error risible en una anotación improbable, y los Jaguars de Jacksonville vencieron 31-28 a los Chiefs de Kansas City el lunes por la noche.

El final loco detuvo la racha de ocho derrotas consecutivas de los Jaguars contra los Chiefs (2-3).

Lawrence corrió para dos touchdowns en la noche y también lanzó para una anotación, ayudando a equilibrar una actuación que incluyó dos pérdidas de balón.

Fue perfecto cuando más importaba para los Jaguars (4-1). Lawrence lanzó un pase preciso a Brian Thomas Jr. para una ganancia de 33 yardas en la serie que les dio la ventaja y luego conectó con Dyami Brown para otro importante avance. Chamarri Conner fue sancionado por interferencia de pase contra Thomas en la siguiente jugada dentro de la zona de anotación, preparando el tropiezo y touchdown de Lawrence.

El guardia derecho Patrick Mekari pisó el pie derecho de Lawrence mientras tomaba el balón, y el quarterback cayó varias yardas atrás. Se levantó y de alguna manera encontró el camino libre a la zona de anotación. Ayudó que varios defensores, incluido Chris Jones, se detuvieran en la jugada.

“Pánico absoluto en el suelo”, dijo Lawrence. “No teníamos tiempos muertos… Iba a lanzar el balón fuera del campo para detener el reloj. Realmente no había nadie alrededor de mí. Así que, fui e hice una jugada”.

Lawrence completó 18 de 25 pases para 221 yardas.

Patrick Mahomes logró dos touchdowns, y Kareem Hunt corrió para dos anotaciones más para Kansas City, que había ganado 23 seguidos cuando lideraba por al menos 14 puntos. Los Chiefs tomaron una ventaja temprana de 14-0, en parte gracias a un balón suelto de Lawrence en la línea de gol.

Los Jaguars lideraron 21-14 en el tercer cuarto y 24-21 en el cuarto antes de que Mahomes impulsara a los Chiefs.

El apoyador de los Jaguars, Devin Lloyd, el jugador defensivo del mes de la AFC en septiembre, devolvió una intercepción 99 yardas para un touchdown en el tercero. Fue la devolución de intercepción más larga por un apoyador en la historia de la NFL.