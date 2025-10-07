El técnico argentino Miguel Ángel Russo, con internación domiciliaria y ‘pronóstico reservado’

El técnico de 69 años enfrenta complicaciones derivadas de un cuadro de cáncer. El club expresó su apoyo y pidió respeto a la privacidad de su familia

BUENOS AIRES.- Miguel Ángel Russo, director técncio del Club Atlético Boca Juniors, se encuentra bajo internación domiciliaria “con pronóstico reservado”, informó el equipo argentino el lunes por la noche.

En las últimas horas, había crecido en el ambiente futbolístico la preocupación por el estado de salud del técnico de 69 años, debilitado a raíz de un cuadro de cáncer.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, indicó el comunicado difundido en las últimas horas del lunes.

Este año, en junio pasado, había asumido el desafío, ya con el cuadro de cáncer declarado, de dirigir a Boca Juniors por un tercer período, ya que había estado antes al frente del equipo en 2007, y en la etapa 2020-2021.

Aguerrido mediocampista, Russo se formó en la cantera de Estudiantes de La Plata y debutó como futbolista profesional en 1975. Como jugador le rindió fidelidad absoluta al club “Pincha”, con el cual ganó las ligas locales de 1982 y 1983. Se retiró en 1988.

Formado bajo la escuela táctica de Carlos Bilardo, pese a que el técnico le provocó su mayor frustración deportiva al excluirlo del plantel de Argentina que ganó el Mundial de México 1986, Russo inició una nueva etapa del otro lado de la línea de cal en Lanús, un año después de su retiro como futbolista.