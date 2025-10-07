Racing e Independiente Rivadavia empatan sin goles en un duelo equilibrado del Clausura

La Academia reservó titulares tras su derrota ante River en Copa Argentina. Los mendocinos dominaron por momentos, pero carecieron de precisión frente al arco

BUENOS AIRES.- En un partido entretenido, Racing e Independiente Rivadavia igualaron 0-0 el lunes por la undécima fecha del torneo Clausura de la liga argentina de fútbol.

Gustavo Costas, técnico de Racing, les dio descanso a los titulares habituales. La Academia venía de disputar su cotejo ante River Plate por la Copa Argentina, el cual había perdido 1-0 en el estadio de Rosario Central.

Por su parte, los azules fueron superiores por momentos, pero no lograron traducir esto al marcador.

El equipo de Berti tuvo las mejores ocasiones en la primera parte. A los 5 minutos, Matías Fernández cabeceó a un palo del arco racinguista en la jugada más clara de la primera mitad.

Independiente Rivadavia también contó con las situaciones más propicias en el complemento. El visitante Mauricio Cardillo vio la roja a los 94.

“Hubo mucha rotación. Venimos de una seguidilla de muchos partidos. A veces es mejor no perder”, dijo el arquero local, Facundo Cambeses, convocado al seleccionado de Argentina para los dos próximos partidos.

Racing es el único club argentino en semifinales de la Copa Libertadores de América. Disputará la ida de esta instancia ante Flamengo en el Maracaná el miércoles 22 próximo.

En tanto, Deportivo Riestra y Vélez Sarsfield empataron 2-2 en duelo de clubes que se mantienen en los primeros puestos de la zona B.

Alexander Díaz fue el autor del primer tanto de Riestra a los 37. Lisandro Magallán consiguió el gol inicial de los velezanos a los 45. Jonathan Herrera marcó el segundo de los locales a los 54. Finalmente, Mateo Ramírez, en contra de su valla, anotó para Vélez a los 86 para la igualdad definitiva.

El equipo de Gustavo Benítez se mantiene como líder de su grupo con 23 puntos. El de Guillermo Barros Schelotto es su escolta con 22.

En el estadio de los blanquinegros, la primera parte fue muy luchada y cortada. Con infracciones, roces y agresiones. Pese a la escasez de fluidez ofensiva de ambos, Deportivo Riestra encontró el primer gol en un saque de banda. Pablo Monje lanzó el lateral con las manos al área chica. Allí Díaz definió de primera y sin darle oportunidad a la defensa velezana.

La V azulada encontró el empate en un tiro de esquina. Magallán cabeceó el centro para poner el 1-1 con el que se cerró el primer tiempo.

El conjunto local llevaba 11 partidos sin recibir goles en su cancha hasta este tanto de Vélez.

Riestra logró el segundo en una jugada preparada. En un tiro libre, Alexander Díaz empaló el balón para ponerlo en el área rival. El goleador Herrera tocó de volea para el otro tanto blanquinegro.

En el equipo velezano, Matías Pellegrini fue expulsado por doble amarilla a los 65.

El partido se mantuvo cortado y friccionado en el complemento. Un tipo de encuentro favorable a los anfitriones.

En otro córner, la visita alcanzó el empate. El centro llegó al área chica y Mateo Ramírez, que había ingresado a los 78, cabeceó para vulnerar su propia valla.

Con este empate, Riestra totaliza 26 cotejos (14 victorias y 12 empates) invicto en su cancha.

El domingo pasado, Boca Juniors goleó por 5-0 a Newell’s Old Boys. Mientras, Rosario Central superó por 2-1 a River Plate.

Otros resultados: Tigre 1, Defensa y Justicia 1; Unión 0, Aldosivi 2; Argentinos Juniors 0, Central Córdoba 0 (viernes); Sarmiento 0, Gimnasia La Plata 1; San Martín (San Juan) 0, Instituto 0; Atlético Tucumán 2, Platense 0; Huracán 1, Banfield 0; Lanús 2, San Lorenzo 1 (sábado); Godoy Cruz 1, Independiente 1; Estudiantes 1, Barracas Central 1; Talleres 0, Belgrano 0 (domingo).

Posiciones: zona A: Boca, Unión, Barracas, Estudiantes 17 puntos; Defensa, Tigre, Huracán 16; Argentinos, Central Córdoba 15; Belgrano, Banfield 14; Racing 12; Ind. Rivadavia 11; Newell’s 10; Aldosivi 6.

Zona B: Riestra 23 puntos; Vélez 22; Lanús 20; River, R. Central 18; San Lorenzo 16; Atl. Tucumán 15; Gimnasia 13; Sarmiento, Instituto 12; San Martín, Talleres 11; Platense 10; Godoy Cruz 9; Independiente 6.

Próxima fecha (duodécima): San Lorenzo-San Martín, Defensa-Argentinos, Central Córdoba-Unión, Newell’s-Tigre, Barracas-Boca, Gimnasia-Talleres, Banfield-Racing, Belgrano-Estudiantes, Vélez-R. Central, Aldosivi-Huracán, Independiente Rivadavia-Godoy Cruz, Instituto-Atl. Tucumán, River-Sarmiento, Independiente-Lanús, Platense-Riestra.