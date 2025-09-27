Choque múltiple en Segundo Anillo deja cuantiosos daños y una conductora responsable

Un Dodge Neón impactó a un camión y una camioneta en la colonia El Progreso; tránsito determinó responsabilidad de la conductora

El peritaje oficial estableció que la responsable del accidente fue la conductora del Dodge Neón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente vial se registró en el Segundo Anillo Periférico, a la altura de la calle Francisco Santos Villarreal en la colonia El Progreso, donde tres vehículos resultaron involucrados y se reportaron cuantiosos daños materiales.

El percance fue provocado por un Dodge Neón modelo 2005, conducido por Catalina, de 53 años, quien circulaba de sur a norte por el carril izquierdo de la vialidad. De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la mujer impactó primero contra un camión de pasajeros y posteriormente contra una camioneta.

El camión, un International modelo 2009, era manejado por Fernando, de 31 años, y se desplazaba por el carril derecho de la misma vía. Tras el impacto, el vehículo de la conductora perdió el control y fue proyectado hacia el otro carril.

En consecuencia, el Dodge Neón terminó chocando de frente contra una camioneta Ford Ranger modelo 1992, la cual era conducida por José Luis, de 52 años, quien no pudo evitar el golpe.

La conductora del Neón declaró ante las autoridades que “venía por Segundo Anillo Periférico, bajando el Puente de Valles de Anáhuac, cuando fui impactada por el lado del copiloto por un camión, lo que provocó que mi vehículo fuera proyectado hacia otra unidad”.

El peritaje oficial estableció que la responsable del accidente fue la conductora del Dodge Neón, al no conservar su carril de circulación, lo que derivó en la colisión múltiple.