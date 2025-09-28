Europa aplasta a Estados Unidos y roza el título en la Copa Ryder

Con ventaja récord de 11 ½ a 4 ½, el equipo europeo brilló en Bethpage Black pese a la hostilidad del público

Rory McIlroy (izquierda) y Shene Lowry, de Europa, festejan su victoria sobre Estados Unidos en la Copa Ryder, el sábado 27 de septiembre de 2025 en Farmingdale, Nueva York (AP Foto/Matt Slocum)

Rory McIlroy (izquierda) y Shene Lowry, de Europa, festejan su victoria sobre Estados Unidos en la Copa Ryder, el sábado 27 de septiembre de 2025 en Farmingdale, Nueva York (AP Foto/Matt Slocum)

FARMINGDALE, Nueva York.- Europa pintó el campo Bethpage Black de azul el sábado con un golf exquisito que demolió y desanimó a los estadounidenses y que resultó el mejor antídoto para la actitud del público en la Copa Ryder, la cual se tornó tan hostil en Nueva York que fue necesario reforzar la seguridad para evitar que la situación pasara a mayores.

Cuando terminó un día largo, ruidoso y desagradable, Europa estableció un récord para la mayor ventaja de cara a los duelos individuales del domingo bajo el formato que data de 1979: Europa 11 1/2 , EE.UU. 4 1/2.

“No imaginé esto”, dijo el capitán europeo Luke Donald. “Cada vez que los estadounidenses venían por nosotros, respondíamos . La resiliencia y confianza que hay acá es realmente increíble”.

Rory McIlroy recibió la mayor parte de los insultos y abucheos. En un momento se volvió hacia los espectadores y dijo: “Cállense la… boca”, intercalando una palabra malsonante. Luego colocó su tiro a 5 pies para birdie, lo que cerró el partido de foursomes para otro punto azul.

Fue así todo el día. Cuanto más fuerte era el griterío de la multitud, mejor jugaba Europa. Y salvo la mayor remontada —o colapso— en la historia de la Copa Ryder, los europeos regresarán al otro lado del Océano Atlántico con ese preciado trofeo de oro.

“Estoy viendo lo que parece ser un putt histórico. Están metiendo todo”, dijo el capitán estadounidense Keegan Bradley. “Son un gran equipo. Son grandes jugadores. Son un equipo difícil de vencer”.

El récord anterior después de las cuatro sesiones de juego por equipos era 11-5. Ningún equipo ha remontado un déficit mayor a cuatro puntos en el último día. Europa necesita ganar sólo tres de los 12 partidos individuales para agenciarase la victoria absoluta.

Scottie Scheffler también entró en el libro de récords de la Copa Ryder. El jugador número uno del mundo es el primero en quedar 0-4 bajo el formato actual .

Nada resumió mejor la semana para los estadounidenses como el hoyo 10 en fourballs. Tommy Fleetwood golpeó con un wedge a unos 2 pies del hoyo. Scheffler siguió con un tiro que golpeó el hoyo y la base del pin, antes de irse rebotando hacia el rough.

Pero fue mucho más que un tiro. Europa embocó putts desde grandes y pequeñas distancias, a menudo en medio de los gritos de los espectadores mientras se alineaban para realizar los tiros . Nada detuvo a los visitantes.

Los estadounidenses tuvieron una ventaja apenas en tres de los 70 hoyos jugados en fourballs el sábado por la tarde. El campeón del Abierto de Estados Unidos J.J. Spaun lo dejó cerca en el 17 y 18 para birdies mientras él y su compañero de la Universidad Estatal de San Diego , Xander Schauffele, lograron uno de los únicos dos puntos de los locales en la jornada.

El otro perteneció a DeChambeau y Cameron Young en el partido de foursomes de apertura.

Los fanáticos de Nueva York no se volvieron contra los estadounidenses por su desempeño. Aumentaron el ruido contra Europa , gritándole en los momentos previos a sus tiros.

“Mira , entre tiros, di lo que quieras de mí”, dijo McIlroy. “Eso está totalmente bien. Danos el respeto para dejarnos hacer los tiros, y danos la misma oportunidad que tienen los estadounidenses” .

El portavoz de la policía del estado de Nueva York , Beau Duffy, dijo que dos fanáticos fueron expulsados. La PGA de Estados Unidos dijo que agregó personal de seguridad al partido de McIlroy y a los otros tres . También publicó un mensaje en las grandes pantallas de video sobre la “Etiqueta del Espectador”.

“Los asistentes que consuman alcohol deben hacerlo de manera responsable. Los asistentes excesivamente intoxicados serán retirados del recinto”.

Los fanáticos abuchearon cuando se mostró el mensaje.

McIlroy rió al último. Ha ganado sus cuatro partidos y puede convertirse en el primer europeo en conseguir un registro de 5-0 en el extranjero .

Cualesquiera que fueran las posibilidades que tenían los estadounidenses, podrían haber terminado en el hoyo final del último partido . Patrick Cantlay embocó algunos putts grandes más para mantenerlos en el juego , y una victoria en el hoyo 18 habría reducido el déficit a cinco puntos.

Matt Fitzpatrick salió de un búnker a 2 pies. Tyrrell Hatton, un sustituto de último minuto de Viktor Hovland —quien sufrió un dolor de cuello— golpeó un wedge que rozó la bola de su compañero . Fue otro ejemplo del juego superior de Europa.

El tiro de Cantlay retrocedió contra el grueso collar del rough, y Sam Burns pudo lograr apenas un tiro a unos 20 pies . Ambos fallaron .

Los vítores de “Olé , Olé , Olé, Olé” regresaron, y los pocos fanáticos estadounidenses que se quedaron tanto tiempo se pusieron en camino a casa .

También se puso un poco tenso dentro de las cuerdas .

Fleetwood y Rose tenían una ventaja de 3 arriba en el 15 sobre Scheffler y DeChambeau. Rose fue el primero en hacer el putt desde unos 15 pies . Pero sintió que el caddie de DeChambeau estaba en su espacio mientras alineaba su putt y se lo dijo.

Rose hizo el putt, y DeChambeau lo igualó desde 12 pies. DeChambeau les reclamó al ir al tee del 16 y pronto los caddies se involucraron.

Hubo cálidos apretones de manos un hoyo después, cuando Europa ganó .