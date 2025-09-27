El Dólar
Fallece mujer con cáncer antes de recibir atención en clínica del IMSS

María de Lourdes, de 37 años, fue llevada sin signos vitales a la Clínica 76; autoridades realizaron el levantamiento correspondiente

[Archivo / Líder Web)
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 37 años, enferma de cáncer, fue llevada por sus familiares a la Clínica 76 del IMSS en esta frontera, pero ya no presentaba signos vitales.

La paciente fue identificada como María de Lourdes “E”, quien padecía cáncer de mama con metástasis en el hígado, enfermedad que le generaba fuertes dolores y complicaciones de salud.

De acuerdo con las autoridades, el doctor Francisco Javier “L” confirmó que la mujer ya no presentaba actividad eléctrica tras la valoración con un electrocardiograma.

Su esposo, Daniel Miranda “H”, de 44 años, declaró a las autoridades que su pareja comenzó a sentirse mal alrededor de las 07:00 horas. Relató que presentó dificultad para respirar y posteriormente se desvaneció, por lo que intentaron solicitar apoyo a través de la línea de emergencias.

Al no recibir auxilio de manera inmediata, familiares decidieron trasladarla por sus propios medios al hospital, donde lamentablemente solo se confirmó su deceso.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, dieron fe de los hechos, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria.

