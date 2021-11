Choque entre los líderes inesperados de la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- Un choque entre las franquicias con el mejor récord de la NFL, y donde ambas quieren demostrar que tienen pasta para llegar hasta el Super Bowl.

Los Titanes de Tennessee (6-2), líderes de la Americana, se meten esta tarde a la casa de los Carneros de Los Ángeles (7-1), mandones de la Nacional.

Tennessee llega con una racha de cuatro triunfos al hilo y con un Ryan Tannehill con más de 2 mil yardas por aire, pero su corredor estelar Derrick Henry -que suma 937 yardas y 10 touchdowns- está fuera de acción y tuvo que pasar al quirófano por una lesión en el pie derecho.

Esa baja seguramente será aprovechada por los angelinos, que tienen a un explosivo Matthew Stafford como quarterback en esta temporada.

Stafford suma casi 2 mil 500 yardas por aire y 22 pases de anotación, y hace una mancuerna explosiva con el receptor Cooper Kupp, que para el arranque de la Semana 9 llega con 924 yardas en 63 recepciones, además de 10 touchdowns.

Kupp se convirtió en el primer jugador en la era del Super Bowl con al menos 900 yardas y 10 pases de anotación en los primeros ocho juegos de una campaña. Necesita 76 yardas para convertirse en el quinto jugador en la historia de la NFL con más de mil yardas y 10 TDs en los primeros nueve duelos, algo que lograron antes legendarios como Raymond Berry (1951), Elroy Hirsch (1960), Don Hutson (1942) y Jerry Rice (1990).

Los Carneros llegan también con racha de cuatro victorias y en esta campaña no han perdido en el SoFi Stadium. La última derrota en casa fue en la Semana 15 de la temporada pasada ante los Jets de Nueva York.

Two of the best teams in the league are set to battle in LA 💪

📺: #TENvsLAR — Sunday at 8:20pm ET on NBC

📱: NFL app pic.twitter.com/XkGw3xTH0E

— NFL (@NFL) November 7, 2021