Acusan a hijo de entrenador de Chiefs por atacar a su madre

ST. JOSEPH, Missouri.- El hijo del entrenador asistente de los Chiefs, Eric Bieniemy, fue arrestado y acusado el lunes de dispararle a su madre, Mia Bieniemy, esposa del coordinador ofensivo de Kansas City, según informaron las autoridades en Virginia.

La oficina del Sheriff del condado de Loudoun informó el lunes que los agentes acudieron tarde el domingo a un tiroteo en Ashburn, Virginia, donde la pareja aún tenía una casa de la época en que Bieniemy entrenaba a los Washington Commanders. Encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala, y fue trasladada a un hospital donde el lunes se encontraba en condición estable.

Elijah Zion Bieniemy, el hijo de 27 años de la pareja, fue arrestado temprano el lunes en relación con el tiroteo. Fue acusado de lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda, y permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Adultos del condado de Loudoun.

La oficina del sheriff dijo que la investigación estaba en curso.

Eric Bieniemy estuvo con los Chiefs en su campamento de entrenamiento en St. Joseph, Missouri, más temprano el domingo. No estuvo presente en el entrenamiento del lunes que involucró a novatos, quarterbacks y a unos pocos veteranos, el cual estuvo cerrado al público .

“Nuetros corazones están con Eric Bieniemy y su familia. Pensamientos y oraciones con ellos”, dijo después el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “No puedo entrar en detalles sobre ello, pero a veces pasan cosas, y Eric lo superará. Tiene un gran grupo de apoyo aquí, al igual que su familia, según sea necesario, y simplemente dejaremos que el tiempo se encargue de ello a partir de ahí. Pero Mia está estable, lo cual es un punto a favor.

“Ella es una santa, todos lo sabemos, aquellos de ustedes que la conocen. Una de las grandes bendiciones de Dios”, agregó Reid. “Pero pasan cosas. Y tienes que superarlas. Ahí es donde estamos ahora mismo. El tiempo tendrá que estar involucrado en esto para ayudar a sanar”.

Reid no sabía cuánto tiempo Bieniemy estaría alejado del equipo. El coordinador del juego aéreo Joe Bleymaier y el entrenador de la línea ofensiva Andy Heck asumirán sus funciones mientras los Chiefs continúan con las instalaciones ofensivas durante el campamento de entrenamiento.

“En estas cosas, la vida real. Así que te ocupas de eso”, dijo Reid. “Podremos seguir avanzando aquí, pero lo más importante es que EB tenga la oportunidad de pasar algo de tiempo allí y ocuparse de ese asunto”.

Eric Bieniemy formó parte del personal inicial de Reid en Kansas City en 2013, y pasó cinco temporadas como entrenador de corredores antes de ser ascendido a coordinador ofensivo. Durante las siguientes cinco temporadas, el exigente pero popular Bieniemy ayudó a los Chiefs a llegar a tres Super Bowls y ganar dos de ellas mientras dirigía una de las mejores ofensivas de la NFL.

Entrevistó para varios puestos de entrenador en jefe, pero continuamente fue pasado por alto, por lo que Bieniemy se fue a los Commanders en 2023 con la esperanza de mejorar su currículum. Pero el equipo tuvo dificultades y el personal del entrenador Ron Rivera fue despedido, y Bieniemy pasó una temporada como coordinador ofensivo en UCLA antes de pasar la temporada pasada como entrenador de corredores con los Bears.

Bieniemy regresó a los Chiefs esta temporada para reemplazar a Matt Nagy como coordinador ofensivo. Estuvo presente en los entrenamientos de temporada baja en Kansas City durante el verano, y estuvo con el equipo cuando comenzó a presentarse al campamento de entrenamiento la semana pasada .

Los Chiefs descansan el martes. El primer entrenamiento de escuadra completa en la Universidad Estatal Missouri Western es el miércoles.

“Es genial tener a (Bieniemy) de vuelta en el edificio”, dijo Reid la semana pasada . “Siempre aporta una gran energía. Les he dicho, es uno de los tipos más fenomenales que he conocido siendo un líder de hombres. Está haciendo eso. Está ahí dándole — trabaja como un condenado, y lo aprecio. No deja que nada se le pase. Hace un buen trabajo con eso ”.