Choque entre camioneta y retroexcavadora provoca solo daños materiales

El percance ocurrió sobre la Carretera Aeropuerto, frente a un hotel del sur de la ciudad; ambos conductores resultaron ilesos y las autoridades acordonaron la zona

Ambos conductores resultaron ilesos, y se pudo conocer que el accidente no generó más complicaciones. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque por alcance ocurrido en la Carretera Aeropuerto, al sur de la ciudad, dejó como saldo únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas. El incidente se registró a la altura del kilómetro 0.5, frente a un conocido hotel de la zona, involucrando a una camioneta y una retroexcavadora.

De acuerdo con los primeros informes proporcionados por las autoridades viales, el conductor de una camioneta RAM, identificada como el responsable, impactó por la parte trasera a la retroexcavadora que circulaba en el mismo carril, en dirección de poniente a oriente.

A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente ninguno de los ocupantes de los vehículos involucrados requirió atención médica. Ambos conductores resultaron ilesos, y se pudo conocer que el accidente no generó más complicaciones.

Las autoridades viales, quienes llegaron rápidamente al lugar, procedieron a acordonar la zona para evitar otro posible percance. Durante las diligencias, se recordó la importancia de evitar la circulación de unidades de construcción, como retroexcavadoras, en las carreteras.

Estos vehículos, que generalmente no superan los 30 kilómetros por hora, representan un riesgo significativo, ya que la diferencia de velocidad con otros vehículos puede provocar accidentes graves, especialmente en tramos de alta velocidad como la Carretera Aeropuerto.

Aunque el percance no dejó víctimas, las autoridades instaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por carreteras con equipos de construcción y a seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir accidentes similares en el futuro.