Intensifica Gobierno Municipal vigilancia y programas ecológicos para cuidar el entorno y fortalecer la conciencia ciudadana

Lo que ha permitido detectar y sancionar prácticas que afectan el entorno y la salud de la ciudadanía

Además de las labores de vigilancia, la Coordinación de Gestión Ambiental continuará con el programa “Arbolando NLD”, con el cual se proyecta sembrar mil 500 árboles en lo que resta del año. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- La Coordinación de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal intensificó sus acciones de inspección y vigilancia en distintos sectores de la ciudad, lo que ha permitido detectar y sancionar prácticas que afectan el entorno y la salud de la ciudadanía.

Tania Taboada Blanco, titular de la dependencia, informó que recientemente se aplicaron multas a ciudadanos que realizaban descargas de residuos en lugares no autorizados, así como a personas que arrojaban aceite automotriz a la vía pública y a una empresa que efectuó la poda de árboles sin contar con los permisos correspondientes.

“Actualmente llevamos 112 multas aplicadas y más de 500 quejas ciudadanas atendidas en lo que va del año. Casos como descargas de agua residuales, tiraderos clandestinos de basura y tala indebida de árboles, han sido sancionados conforme al reglamento municipal”, señaló la funcionaria.

Taboada Blanco señaló que a dicha empresa se le aplicó una multa de 100 UMAS, además la empresa deberá hacer la reposición de los árboles talados, destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar y denunciar estas irregularidades.

“Es fundamental que la comunidad nos ayude a mantener limpios y seguros los espacios públicos. La denuncia ciudadana es clave para que juntos logremos el bienestar de Nuevo Laredo, en el marco de las acciones que encabeza nuestra presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal”, afirmó.

Además de las labores de vigilancia, la Coordinación de Gestión Ambiental continuará con el programa “Arbolando NLD”, con el cual se proyecta sembrar mil 500 árboles en lo que resta del año y alcanzar la meta de más de dos mil ejemplares reforestados para finales de 2025.

“Cuidar nuestro medio ambiente es responsabilidad de todos, y desde el Gobierno Municipal trabajamos con firmeza para que las nuevas generaciones tengan una ciudad más limpia, verde y sostenible”, concluyó Taboada Blanco.