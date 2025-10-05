Exjugador de la NFL Mark Sanchez está hospitalizado en condición estable tras un apuñalamiento

El analista de Fox Sports fue hospitalizado tras la pelea en una zona de bares; la policía calificó el hecho como un incidente aislado entre dos hombres

Foto del 17 de diciembre del 2012, el quarterback de los Jets de Nueva Yok Mark Sanchez calienta antes del juego ante los Titansde Tennessee. (AP Foto/Wade Payne, File)

INDIANÁPOLIS.- El exquarterback de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sánchez, aparentemente fue apuñalado en un altercado durante la noche en el centro de Indianápolis y fue hospitalizado el sábado.

Sanchez, quien estaba en Indianápolis para comentar el partido del domingo entre los Raiders y los Colts, se encontraba en condición estable, informó Fox Sports en las redes sociales.

La policía de Indianápolis emitió un comunicado que no identificó a Sánchez, pero dijo que investigaba una pelea que ocurrió alrededor de las 12:30 de la medianoche del sábado entre dos hombres, uno de los cuales fue hospitalizado con heridas de arma blanca.

El otro hombre recibió tratamiento por laceraciones, según la policía. Los detectives habían revisado imágenes de video de la confrontación, que según la policía ocurrió en Wholesale District, una zona popular para la vida nocturna, junto al capitolio estatal de Indiana.

La policía informó que el caso sería turnado a la oficina del fiscal del condado de Marion para decidir sobre los cargos. Esa oficina no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

Según las autoridades, ninguno de los hombres era residente local. La policía calificó el incidente como un “hecho aislado entre los dos hombres y no un acto de violencia al azar”.

Pocos otros detalles estaban disponibles.

“Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su atención y apoyo excepcionales. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos que todos respeten la privacidad de él y su familia durante este tiempo”, dijo Fox Sports.

Sánchez, de 38 años, jugó 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Fue comentarista en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.

Originario de Long Beach, California, Sánchez se destacó en Southern California antes de ser reclutado por los Jets de Nueva York con la quinta selección en el draft de la NFL de 2009.

Pasó cuatro temporadas con los Jets, siendo titular en cada uno de sus 62 partidos. Lanzó para 12.092 yardas y 68 touchdowns con 69 intercepciones. Los Jets perdieron la final de la Conferencia Americana en cada uno de los dos primeros años de Sánchez en la liga.

Sánchez, de ascendencia mexicana, también apareció en partidos con Filadelfia, Dallas y Washington. Terminó su carrera como jugador con 15.357 yardas por aire, 86 pases de touchdown y 89 intercepciones.

Los Jets y varios de los excompañeros de equipo de Sánchez publicaron mensajes de apoyo en redes sociales el sábado.

“Enviamos nuestros pensamientos y amor a Mark Sánchez y su familia. Esperamos una pronta recuperación, 6”, expresaron los Jets, usando el antiguo número de Sánchez.

“Envía oraciones por mi excompañero de equipo Mark… duele mucho ver esto”, escribió Kerry Rhodes.

“Tan triste. Reza por su recuperación”, escribió Nick Mangold.