Choque en sector centro provoca congestionamiento y deja daños materiales

Un Chevrolet Cruze y un Honda Accord colisionaron en González y Leandro Valle; ambos conductores alegaron tener luz verde y optaron por un acuerdo mutuo

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque registrado en pleno sector Centro de esta frontera generó congestión vehicular y la rápida intervención de elementos de Tránsito y Vialidad. El incidente, que dejó cuantiosos daños materiales, ocurrió en la intersección de las calles González y Leandro Valle.

En el percance participaron un Chevrolet Cruze modelo 2013, conducido por Mónica, de 32 años, y un Honda Accord 2007, manejado por Martín Rogelio, de 60. La colisión interrumpió la circulación en la zona durante varios minutos.

Según los reportes oficiales, ambos conductores afirmaron contar con luz verde al momento del impacto, lo que dificultó establecer responsabilidades ante la falta de testigos dispuestos a declarar.

A pesar del desacuerdo inicial, los involucrados optaron por llegar a un arreglo, asumiendo cada uno los daños de su vehículo y cubriendo las multas y gastos de grúa.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de manejar con precaución y respetar la señalización, especialmente en zonas de alto flujo vehicular como el primer cuadro de la ciudad.