Alista CBTIS 137 tres laboratorios y nueva techumbre

Nuevo Laredo, Tam.– Ocupado y preocupado para que los jóvenes estudiantes del CBTIS 137, tengan los espacios necesarios y el equipamiento para poder realizar prácticas y acciones de taller, el director del Cbtis 137, José Lorenzo Villegas Robledo, anunció que actualmente se trabaja en el acondicionamiento de los laboratorios para las carreras de Administración, Comercio Internacional y Aduanas.

Así mismo se trabaja en la construcción de una nueva techumbre que tendrá forma de un domo, donde contarán con cancha para fútbol rápido, y la cual se contempla sirva al mismo tiempo como un espacio para reuniones donde además los jóvenes realicen actividades bajo sombra y no sean expuestos a las inclemencias.

“Estamos en distintas actividades de adaptación para talleres y laboratorios, los cuales van a estar en funciones este próximo semestre como es el laboratorio de Logística, Comercio Internacional y Aduanas, así como el Laboratorio de Administración que no existía. También se le hizo una ampliación al área de mantenimiento, para resguardar todo tipo de equipo que tenemos”, explicó Villegas Robledo.

En cuanto a los laboratorios para Administración, así como Comercio Internacional y Aduanas, contarán con 55 computadoras cada uno, para que los jóvenes realicen actividades prácticas. En Administración se adecua otro espacio para simular actividades de contabilidad y administrativo, para Logística se contará con su propio espacio con racks y algunos otros objetos propios para esta carrera.

Para concluir, el director del Cbtis 137 dijo que con la intención de seguir creciendo, en un futuro próximo se hará la petición para la construcción de al menos 3 salones más, y de esta manera crezca aún más la población del Cbtis, buscando que tanto el turno vespertino como matutino estén llenos con posiblemente una población de 2 mil alumnos.