Choque de tráileres deja un muerto y cierra la Carretera Libre

El accidente en el kilómetro 164 provocó un incendio, movilizó a cuerpos de emergencia y bloqueó totalmente la circulación

La fuerza del choque provocó que ambas unidades sufrieran severos daños y desencadenó un incendio que consumió por completo el vehículo de la empresa TNL.

La fuerza del choque provocó que ambas unidades sufrieran severos daños y desencadenó un incendio que consumió por completo el vehículo de la empresa TNL.

NUEVO LAREDO, TAM.- El cierre total de la Carretera Nacional Libre a Nuevo Laredo fue el saldo inmediato de un accidente entre unidades de carga pesada registrado la mañana de este jueves en el kilómetro 164 de esa vía, percance que dejó un operador sin vida, dos tractocamiones incendiados y una importante movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron cuando un tractocamión Kenworth color anaranjado, operado por Ernesto R. C., de la empresa Trayecto/ALA, circulaba de sur a norte. De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad presuntamente invadió el carril contrario y se impactó de frente contra otro tractocamión Kenworth T680 modelo 2025 de la empresa TNL.

La fuerza del choque provocó que ambas unidades sufrieran severos daños y desencadenó un incendio que consumió por completo el vehículo de la empresa TNL. Su conductor, identificado como Abraham, de 32 años, resultó con quemaduras en un brazo, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Un tercer tractocamión, perteneciente a la empresa Fema y conducido por Miguel, de 37 años, se vio involucrado de manera indirecta al intentar evitar la colisión. La unidad salió de la carpeta de rodamiento y terminó impactándose contra un poste de madera, mientras que el remolque que transportaba también fue alcanzado por las llamas.

Personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudió al lugar para sofocar el incendio y coordinar las labores de atención. Durante varias horas, la circulación permaneció suspendida en ambos sentidos debido a las maniobras de emergencia, el retiro de las unidades siniestradas y los trabajos periciales.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento del operador Ernesto R. C. en el sitio del accidente. En tanto, los demás conductores involucrados permanecieron en el lugar para rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

Debido a que el percance ocurrió en territorio de Nuevo León, las diligencias e investigaciones para establecer la mecánica exacta del accidente quedaron bajo responsabilidad de las autoridades de esa entidad.