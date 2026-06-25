Apoya Miranda Niño estudios médicos de vecina de la Voluntad y Trabajo 3

Nuevo Laredo, Tam.– En respuesta a una petición realizada durante una brigada médica efectuada días atrás en la colonia Valles de Anáhuac, el presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, Lic. Jorge Miranda Niño, acudió personalmente al domicilio de la señora Elizabeth Río para hacer entrega del apoyo económico destinado a la realización de estudios médicos.

Jorge Miranda Niño estuvo acompañado por el Lic. Gustavo Quintana y la señora Julia Delgado, quienes refrendaron su compromiso de mantenerse cercanos a la ciudadanía y atender las necesidades de quienes más lo requieren.

La señora Elizabeth Río agradeció el respaldo recibido, destacando la pronta respuesta a la solicitud que realizó durante la brigada médica, donde expuso la necesidad de contar con apoyo para realizarse los estudios que requiere.

Durante la visita, el presidente de la Barra de Abogados señaló que estas acciones forman parte del compromiso social que mantiene la asociación civil, atendiendo las peticiones de la población en la medida de sus posibilidades y dando seguimiento a cada caso que se presenta en las jornadas comunitarias.

“Seguiremos trabajando de la mano de la ciudadanía, escuchando sus necesidades y apoyando en todo lo que esté en nuestras manos, porque nuestro compromiso es servir a la gente y demostrar que el pueblo manda”, expresó Jorge Miranda Niño.

La Barra de Abogados de Nuevo Laredo continuará llevando brigadas médicas, asesorías y apoyos sociales a diferentes colonias de la ciudad, con el objetivo de contribuir al bienestar de las familias neolaredenses.