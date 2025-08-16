El Dólar
Choca con poste de la CFE en Carretera Aeropuerto

Pese a los daños materiales y la violencia del choque, Gerardo resultó ileso

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  Un hombre salió ileso luego de que su camioneta impactara y derribara un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la Carretera Aeropuerto.

El accidente ocurrió a la altura de la calle González, cerca de la colonia Los Arcos, presuntamente después de que un tráiler golpeara por detrás al vehículo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron para auxiliar a Gerardo, de 42 años, conductor de una camioneta Ford Explorer azul que circulaba de norte a sur por la vialidad.

Tras el impacto del tráiler, el conductor perdió el control, salió de la vía y chocó contra el poste, que cedió ante la fuerza del golpe y quedó sostenido por la misma camioneta.

Pese a los daños materiales y la violencia del choque, Gerardo resultó ileso. El percance no provocó congestionamiento vehicular, ya que la unidad no bloqueó los carriles.

Agentes de tránsito tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el traslado de la camioneta al corralón para las investigaciones correspondientes.

