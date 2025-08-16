Recorre gobernador Américo Villarreal planta que transforma plásticos en combustibles en Altamira

Altamira, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya efectuó un recorrido por las instalaciones de la planta de la empresa Green Bauen, filial del Grupo Industrial Águila, en la cual se procesan desechos plásticos permitiendo la generación de queroseno, parafinas, gasolina y diesel, utilizando tecnología cien por ciento tamaulipeca.

Acompañado por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el gobernador fue recibido por directivos del Grupo Green Bauen, quienes le dieron una amplia explicación del proceso termoquímico que descompone desechos plásticos en ausencia de oxígeno, convirtiéndolos en subproductos que pueden ser reutilizados como materia prima en la industria en general.

La planta tiene una capacidad para procesar siete toneladas de plástico triturado, en cada uno de los dos procesos diarios en que opera, generando también alternativas tanto de empleo como de desarrollo tecnológico e industrial.

El gobernador fue recibido por Emilio González Juárez, gerente de la planta Green Bauen; Juan Marco Rodríguez, gerente General Adjunto y los consejeros técnicos del grupo: Efraín Rodríguez, José Luis Vargas y Carlos de la Rosa.